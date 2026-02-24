Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από την Δευτέρα (23/2) στο Λεβερκούζεν, εκεί όπου σε λίγες ώρες θα παλέψει για την μεγάλη ανατροπή και την πρόκριση στους «16» του Champions League απέναντι στη Μπάγερ, στην ρεβάνς του της εντός έδρας ήττας με 0-2.

Το ματς στη BayArena αρχίζει στις 22.00 με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να έχουν για μία ακόμα φορά θα έχουν την αμέριστη στήριξη χιλιάδων φίλων της ομάδας του Πειραιά, όπως συνηθίζεται άλλωστε σε όλα τα παιχνίδια.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς στη γερμανική πόλη, δίνοντας ερυθρόλευκο χρώμα και παλμό στο Λεβερκούζεν, τραγουδώντας για την ομάδα και δείχνοντας μεγάλη πίστη για την ανατροπή.

Δείτε βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού