Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, παρομοίασε τηn τεχνητή νοημοσύνη με «τσουνάμι» που πλησιάζει και θα σαρώσει την ανθρωπότητα, προειδοποιώντας ότι η κοινωνία υποτιμά το πόσο κοντά βρίσκονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο να φτάσουν το επίπεδο της ανθρώπινης σκέψης. Η ζοφερή τοποθέτηση ενός από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε σε εκτενή συνέντευξη στο podcast «People by WTF» του συνιδρυτή της Zerodha, Nikhil Kamath.

«Είναι σαν αυτό το τσουνάμι να έρχεται προς το μέρος μας. Είναι τόσο κοντά, μπορούμε να το δούμε στον ορίζοντα, και όμως οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα όπως “Α, δεν είναι πραγματικά τσουνάμι, είναι απλώς μια οπτική απάτη”», ανέφερε ο Amodei, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει δημόσια συνειδητοποίηση του κινδύνου».

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκαλόρ, ο Amodei περιέγραψε την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης ως μερική συνέπεια της αρχής ότι η αύξηση δεδομένων, υπολογιστικής ισχύος και μεγέθους μοντέλων οδηγεί σε σταθερά καλύτερη γνωστική απόδοση. Επεσήμανε ότι οι οικονομικές, γεωπολιτικές και οι επιπτώσεις ασφάλειας αυτής της εξέλιξης θα είναι «τεράστιες» και ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη σε τροχιά να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου.

Ο CEO της Anthropic παραδέχθηκε την αντίφαση του να προειδοποιεί για τους κινδύνους ενώ ηγείται μίας από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα. Όταν ρωτήθηκε από τον Kamath αν αυτό θυμίζει «πλούσιους ανθρώπους που λένε ότι ο καπιταλισμός είναι κακός», απάντησε πως η θέση του δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κακή, αλλά ότι «πρέπει να κατευθύνουμε την τεχνητή νοημοσύνη προς τη σωστή κατεύθυνση». Παρομοίασε την ανάγκη αυτή με τις προσπάθειες για εξισορρόπηση της οικονομίας ώστε να περιοριστούν προβλήματα όπως η ρύπανση και η ανισότητα.

Ο Amodei εμφανίστηκε ειλικρινής σχετικά με τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια λίγων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. «Αισθάνομαι τουλάχιστον κάπως άβολα με το μέγεθος της συγκέντρωσης εξουσίας που συμβαίνει εδώ — σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη, σχεδόν κατά λάθος», είπε, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή κυβερνήσεων και κοινωνίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογίας. Υποστήριξε τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η Anthropic έχει πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση «όταν όλες οι άλλες εταιρείες και η κυβέρνηση έχουν πει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει».

Σε συνέντευξή του στο Axios, μετά τη δημοσίευση του δοκιμίου του «Η Εφηβεία της Τεχνολογίας», ο Amodei προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους τρισεκατομμυριούχους και να προκαλέσει κοινωνική αντίδραση αν ο πλούτος δεν κατανεμηθεί δίκαια. «Δεν μπορείς απλά να πηγαίνεις παντού λέγοντας ότι θα δημιουργήσουμε όλη αυτή την αφθονία… και κανείς δεν θα παραπονεθεί γι’ αυτό», σημείωσε, προειδοποιώντας για «πλήθος που θα έρθει εναντίον σου αν δεν το κάνεις με τον σωστό τρόπο».

Οι προειδοποιήσεις του Amodei έρχονται σε μια περίοδο που η Anthropic ενισχύει τη θέση της στον κλάδο. Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα γύρο χρηματοδότησης Series G ύψους 30 δισ. δολαρίων, αποτιμώμενη στα 380 δισ. δολάρια, με τα ετήσια έσοδά της να αυξάνονται πάνω από δέκα φορές τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας σε ρυθμό 14 δισ. δολαρίων.

Στο India AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, ο Amodei περιέγραψε ένα κοντινό μέλλον όπου οι παράγοντες τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν ως «μια χώρα γεμάτη ιδιοφυΐες σε ένα κέντρο δεδομένων», ικανές να συνεργάζονται με υπερανθρώπινη ταχύτητα. Εξέφρασε την άποψη ότι ο προγραμματισμός θα είναι μία από τις πρώτες δεξιότητες που θα αυτοματοποιηθούν, ενώ η κριτική σκέψη παραμένει το «τελευταίο πραγματικό πλεονέκτημα» της ανθρωπότητας.

Ο Amodei δήλωσε ενθαρρυμένος από την πρόοδο στην έρευνα ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης, αν και εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη αποφασιστικής κυβερνητικής δράσης στον τομέα.