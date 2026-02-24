Πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2026, καθώς και για κάθε επόμενο έτος έως το 2029, προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά. Η απόφαση, με τίτλο «Καθορισμός αντιτίμων σε χρήμα των σταθερών χορηγιών τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων», δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, Αρ. Φ. 911/18-02-2026).

Η απόφαση αφορά το αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου για τους οπλίτες θητείας, τους σπουδαστές παραγωγικών σχολών και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, αυξάνεται το ημερήσιο αντίτιμο της χορηγίας τροφής για τους οπλίτες θητείας, από τα 3,84 και 4,50 ευρώ ημερησίως μεσοσταθμικά –ανάλογα με τις κατηγορίες δικαιούχων– στα 6,40 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους σε Σχολές, Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων, τους υποψηφίους εφέδρους αξιωματικούς, καθώς και το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, το ημερήσιο αντίτιμο διαμορφώνεται στα 7,30 ευρώ.

Για πρώτη φορά, στους δικαιούχους σταθερής χορηγίας τροφής εντάσσονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, διευρύνοντας το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου.

Εξορθολογισμός και νέοι διατροφικοί κανόνες

Με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των τριών Κλάδων, μειώνονται οι διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων από 32 σε 4 και οι κλίμακες από 6 σε 3, εξορθολογίζοντας το υπάρχον σύστημα.

Παράλληλα, θεσπίζεται κοινό αντίτιμο τροφοδοσίας για όλους τους Κλάδους και υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των γευμάτων. Προβλέπεται επίσης η κατάρτιση Διακλαδικού Κανονισμού Μαγειρικής, ο οποίος θα ρυθμίζει ζητήματα υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.

Δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας, δήλωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ: «Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό. Έχει καταρτιστεί ένας νέος Κανονισμός με διαφορετική σύνθεση συσσιτίου, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους, για τη σωστή διατροφή των στρατιωτών μας. Η τήρησή του θα ελέγχεται αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση του ΓΕΣ».