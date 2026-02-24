Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού τα τελευταία δύο χρόνια έχει δημιουργήσει ένα απρόσμενο αλλά κρίσιμο πρόβλημα για τις τράπεζες, τα θησαυροφυλάκια και τις ασφαλιστικές εταιρείες:

Χιλιάδες ράβδοι χρυσού παραμένουν πλέον χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Times, η αύξηση της αξίας του πολύτιμου μετάλλου έχει ξεπεράσει τα όρια ασφάλισης που μπορούν να προσφέρουν οι ασφαλιστικές αγορές, αναγκάζοντας τους θεματοφύλακες να μετακινούν φυσικά τα αποθέματα μεταξύ διαφορετικών θησαυροφυλακίων, ώστε να «μοιράζεται» ο κίνδυνος και να διατηρείται η κάλυψη.

Η τιμή του χρυσού έχει εκτιναχθεί από περίπου 2.000 δολάρια η ουγγιά στις αρχές του 2024 σε επίπεδα άνω των 5.000 δολαρίων σήμερα, μια άνοδος χωρίς ιστορικό προηγούμενο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα ένα και μόνο θησαυροφυλάκιο να φτάνει ταχύτατα στο ανώτατο όριο κάλυψης που αποδέχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ενδεικτικά, το μέγιστο ασφαλισμένο ποσό για μία εγκατάσταση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια από τα 3 δισ. στα 5 δισ. δολάρια, ωστόσο ακόμη και αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές μπροστά στη σημερινή αξία των αποθεμάτων.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, οι τράπεζες και οι εταιρείες φύλαξης μετακινούν ράβδους χρυσού από μια θωρακισμένη εγκατάσταση σε άλλη, ώστε καμία τοποθεσία να μην υπερβαίνει τα ασφαλιστικά της όρια. Παράλληλα, οι εταιρείες που ειδικεύονται στη μεταφορά πολύτιμων μετάλλων αναγκάζονται να συνάπτουν ολοένα και ακριβότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τις μετακινήσεις αυτές, καθώς η μεταφορά θεωρείται το πιο επικίνδυνο στάδιο και το πλέον ελκυστικό για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.

Μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως οι τράπεζες ράβδων, εδώ και χρόνια αποθηκεύουν αξίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο στους ίδιους τους ισολογισμούς τους. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται κολοσσοί όπως οι HSBC, JPMorgan, ICBC Standard Bank και UBS. Το ίδιο μοντέλο ακολουθούν πλέον και ενδιάμεσα θησαυροφυλάκια, τα οποία αφήνουν μέρος των αποθεμάτων τους ανασφάλιστο, υπολογίζοντας τον κίνδυνο ως διαχειρίσιμο.

Οι φορείς αυτοί έχουν αξιολογήσει το μέγιστο πιθανό κόστος σε περίπτωση ληστείας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί ο όγκος του χρυσού που φυλάσσεται, «θα χρειαζόταν ένας ολόκληρος στρατός με πολλά φορτηγά». Η εκτίμηση αυτή λειτουργεί ως άτυπη ασπίδα, σε συνδυασμό με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η άνοδος της τιμής του χρυσού καθιστά εντυπωσιακά και τα απόλυτα μεγέθη. Μία ουγγιά troy, το διεθνές πρότυπο για τα πολύτιμα μέταλλα, αντιστοιχεί σε 31,10 γραμμάρια. Έτσι, μια ράβδος χρυσού βάρους ενός κιλού μπορεί σήμερα να ξεπερνά σε αξία τα 160.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 140.000 ευρώ. Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός παραμένει το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο για επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπεται σε έναν πονοκέφαλο διαχείρισης κινδύνου για όσους είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη και την ασφάλισή του.