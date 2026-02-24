Ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του αρχιφύλακα που κατηγορείται για τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού, μίλησε στο Live News και αναφέρθηκε στα στοιχεία της υπόθεσης που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Τα βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας, τα οποία έφερε στο φως το Live News, καταγράφουν καρέ-καρέ τα γεγονότα μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Σε αυτά φαίνεται η στιγμή που ο 43χρονος ισοβίτης δολοφονείται από συγκρατούμενό του, παρουσία του αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης φτάνει στο κελί του 43χρονου και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας, με προορισμό τον χώρο του παλιού αρχιφυλακείου. Σε αυτά τα πλάνα αναφέρθηκε ο δικηγόρος του αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας.

Όπως εξήγησε, «υπάρχουν ώρες που οι κρατούμενοι πράγματι μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Αυτό ήταν ένα πρώην αρχιφυλακείο. Πολλές φορές οι κρατούμενοι ζητούν να συναντούν άλλους κρατουμένους προκειμένου να διευθετούνται ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και της φυλακής. Αυτός είναι ένας άγραφος νόμος. Αυτός δεν είναι ένας κωδικοποιημένος νόμος, ούτε στον σωφρονιστικό κώδικα επιγραμμένος. Το να διευθύνεις μία φυλακή δεν είναι εύκολη δουλειά. Και ειδικά να διευθύνεις μία τέτοια φυλακή με αυτούς τους κρατούμενους. Γιατί υπάρχουν κρατούμενοι που μπορεί να μην έχουν τελέσει εγκλήματα μία φορά αλλά επανειλημμένως».

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι ο αρχιφύλακας δεν είχε ζητήσει ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος στο αρχιφυλακείο, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του κατηγορητηρίου.

«Το κατηγορητήριο τον φέρει αντιμέτωπο με την πράξη της συνέργειας για το ότι δήθεν ο ίδιος εκάλεσε τον συγκεκριμένο κρατούμενο, τον Έλληνα κρατούμενο. Το ζήτημα είναι ότι εμείς αποδείξαμε, μέσα από τη δικογραφία, ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Αυτή ήταν μία πρωτοβουλία του Βούλγαρου συγκατηγορουμένου του. Άρα λοιπόν, και το οποίο τελούσε πραγματικό γεγονός εν αγνοία του. Είναι αρχιφύλακας στις συγκεκριμένες φυλακές 18,5 χρόνια. Είναι 24 χρόνια σωφρονιστικός υπάλληλος. Δεν νομίζω να του γύρισε κάποια στιγμή ο διακόπτης και λέει “σήμερα αποφασίζω να γίνω συμμέτοχος σε ένα τέτοιο έγκλημα”.»

Ο Δημήτρης Γκαβέλας πρόσθεσε ότι αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις, ταυτοποιήσεις βιολογικού υλικού και καταλοίπων πυροβολισμού, καθώς και νέες ανακριτικές ενέργειες και κλητεύσεις μαρτύρων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε σαφέστερα συμπεράσματα. Ο αρχιφύλακας, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έχει δηλώσει στην ανάκριση ότι δύο φορές είχε προσπαθήσει να απομακρύνει τον συγκεκριμένο κρατούμενο από τη φυλακή.