Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε παράταση έως τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, για την υποβολή των ΑΠΔ που αφορούν τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2026 και το Δώρο Χριστουγέννων 2025. Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, για τις ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, όπου διαπιστώθηκαν λανθασμένες εγγραφές κατά την αρχική υποβολή, δίνεται νέα προθεσμία έως την Τρίτη, 17 Μαρτίου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επανυποβάλουν τα στοιχεία τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Όπως διευκρινίζει ο οργανισμός, η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και δεν επηρεάζει την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.