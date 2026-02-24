Τον Ιανουάριο κατέγραψε 274 ταξινομήσεις στην κατηγορία C-SUV, αποσπώντας μερίδιο 11,82%, σε μια αγορά όπου τα SUV κυριαρχούν και αντιπροσωπεύουν το 69,35% των ταξινομήσεων. Το Q3 συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο αυτοκίνητο που συνδυάζει καινοτόμα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και ουσιαστική χρηστικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η κατηγορία C-SUV αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές της ελληνικής αγοράς (2.319 ταξινομήσεις / 22,99% μερίδιο αγοράς). Με αυτά τα αποτελέσματα, το Audi Q3 αναδεικνύεται ως το Νο.1 premium μοντέλο στην κατηγορία C-SUV για τον μήνα Ιανουάριο.

«Η επίδοση του Audi Q3 στον Ιανουάριο επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες αναζητούν premium ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα, στην τεχνολογία και στο συνολικό κόστος χρήσης. Το Q3 απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και απολύτως ανταγωνιστικό αυτοκίνητο για την ελληνική πραγματικότητα», δήλωσε ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi.

Το Audi Q3 έχει όλα τα ατού που μπορεί να προσεκλύσει τους νέους αγοραστές. Μεταξύ αυτών και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Η γκάμα κινητήρων αποτελείται από το ήπια υβριδικό σύνολο του 1.5 TFSI 150 hp, έως τον 2.0 TDI 150 hp, ενώ στην κορυφή της εξηλεκτρισμένης πρότασης βρίσκεται το Q3 SUV e-hybrid με ισχύ 272 hp, που συνδυάζει υψηλή απόδοση με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.

Προσφέρεται με το Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium, με όφελος 3.100 € για την έκδοση Advanced TFSI Hybrid και 2.650 € για την έκδοση Advanced TDI, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και ακόμη καλύτερη συνολική αξία απόκτησης.

Το Audi Q3 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε έκδοση Sportback, ενώ η τιμή εκκίνησης της γκάμας για το SUV ξεκινά από 41.980 €.