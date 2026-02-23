Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας Αρτάν Γκρούμπι παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές της χώρας, έπειτα από 14 μήνες φυγοδικίας. Ο Γκρούμπι, που καταζητούταν από τις Αρχές, εμφανίστηκε σήμερα και παραδόθηκε στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη το πρωί στη συνοριακή διάβαση Μπλάτσε, στα σύνορα με το Κόσοβο. Αμέσως μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Ο Γκρούμπι κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού που υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ, προερχόμενου από προμήθειες της κρατικής λοταρίας της χώρας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς αφορά υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος είχε διαφύγει τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη. Από τότε παρέμενε «άφαντος» για τις διωκτικές αρχές, ενώ εκτιμάται ότι κινείτο μεταξύ Αλβανίας και Κοσόβου. Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας είχαν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εις βάρος του.

Τον ίδιο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε συμπεριλάβει τον Αρτάν Γκρούμπι στη «μαύρη λίστα», λόγω εμπλοκής του σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, απαγορεύοντάς του την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολιτικό υπόβαθρο και αντιδράσεις

Ο Αρτάν Γκρούμπι προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα της Βόρειας Μακεδονίας, τη Δημοκρατική Ένωση για Ένταξη (DUI) του Αλί Αχμέτι. Είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2024, στις κυβερνήσεις συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και του DUI, με πρωθυπουργούς τον Ζόραν Ζάεφ και τον Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

Με την αλλαγή της εξουσίας στη Βόρεια Μακεδονία, τον Ιούνιο του 2025, το DUI πέρασε στην αντιπολίτευση. Η υπόθεση Γκρούμπι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που έχουν πλήξει την πολιτική σκηνή της χώρας.

Η διαφθορά στη Βόρεια Μακεδονία εξακολουθεί να αποτελεί συστημικό πρόβλημα, όπως επισημαίνεται επανειλημμένα σε διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες ζητούν ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας και δικαιοσύνης.