Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, δεν δεσμεύονται πλέον από καμία συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, μετά τη λήξη ισχύος της New START στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε την εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη Μόσχα.

Παρά την εκπνοή της συμφωνίας, η Ρωσία έχει δεσμευθεί να διατηρήσει μια «υπεύθυνη» στάση, τηρώντας τα όρια που προέβλεπε η συνθήκη για το οπλοστάσιό της. Ο Πούτιν τόνισε ότι τα πυρηνικά όπλα αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντα για την ασφάλεια της χώρας.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή (22.02.2026) πως η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την «ενίσχυση» των στρατευμάτων που επιχειρούν στην Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά τη στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

Δέσμευση για ενίσχυση στρατού και ναυτικού

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεσμεύτηκε ακόμη πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την «ενίσχυση» του στρατού και του ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και τις δυνατότητες όλων των υπόλοιπων κλάδων και υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, να βελτιώνουμε την ετοιμότητα και την κινητικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις πιο δυσμενείς», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο όρος «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιείται από τις ρωσικές αρχές για να περιγράψουν την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία αύριο, Τρίτη (24.02.2026), συμπληρώνει τέσσερα χρόνια από την έναρξή της.