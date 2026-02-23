Το Μεξικό βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα βίας με τουλάχιστον 25 αστυνομικούς νεκρούς, καθώς μέλη του Jalisco New Generation Cartel (CJNG) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε 20 πολιτείες.

Το κύμα αυτό σημειώθηκε ως αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη τους, Νεμέσιο Οσεγουέρα Σερβάντες, γνωστού ως “El Mencho“, ο οποίος πέθανε την Κυριακή υπό κράτηση, λίγο μετά τη σύλληψή του από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού.

Ο El Mencho, ο πλέον καταζητούμενος άνδρας της χώρας, τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους σωματοφύλακές του και στρατιωτικούς κομάντο. Κατά τη μεταφορά του από την πόλη Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο προς την Πόλη του Μεξικού, υπέκυψε στα τραύματά του.

A wave of violence swept Mexico after security forces killed Jalisco New Generation Cartel leader Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as ‘El Mencho’, in a US-backed military raid. Gunmen torched cars and blocked highways across several states in retaliation. pic.twitter.com/Zr3Ga6hyuM — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 23, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, έξι από τους φρουρούς του σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, ενώ τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του, μέλη του καρτέλ επιτέθηκαν σε πολλές πόλεις όπου δραστηριοποιείται η οργάνωση.

Ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανέπτυξε επιπλέον 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του El Mencho, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί», δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός Άμυνας. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τα αντίποινα του καρτέλ.

🔴 Entre sollozos, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Reconoció al personal castrense que participó… pic.twitter.com/G8EpggyvHg — Azucena Uresti (@azucenau) February 23, 2026

Εμπρησμοί, μπλόκα και σκηνές πανικού

Σε πολλές περιοχές, οι δράστες έριχναν μεταλλικά καρφιά στους δρόμους ή κατέλαβαν λεωφορεία και οχήματα, τα οποία πυρπόλησαν. Επιθέσεις σημειώθηκαν και σε τράπεζες και φαρμακεία, ενώ βίντεο πολιτών κατέγραψαν πυκνούς καπνούς πάνω από πόλεις όπως το τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Στη Γουαδαλαχάρα, μία από τις διοργανώτριες του επερχόμενου Μουντιάλ της FIFA, επικράτησε πανικός στο αεροδρόμιο, με ταξιδιώτες να τρέχουν και να καλύπτονται στο έδαφος. Το δίκτυο Milenio μετέδωσε ότι ομάδα πολιτών έτρεξε να προστατευθεί, πιστεύοντας πως ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στον αυτοκινητόδρομο του αεροδρομίου.

México, anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy luce como un país en guerra. pic.twitter.com/0FtXm9rlQB — Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 23, 2026

Οι αρχές διέψευσαν ότι υπήρξαν πυρά εντός του τερματικού σταθμού, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ένα όχημα είχε καεί κοντά στο σημείο. Σε πολλές πόλεις, οι δρόμοι άδειασαν, καθώς οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Κυβερνητικός συναγερμός και διεθνείς προειδοποιήσεις

Οι σκηνές θύμισαν το ξέσπασμα βίας στη Σιναλόα το 2019, μετά τη σύλληψη του Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες, γιου του διαβόητου “Ελ Τσάπο” Γκουσμάν. Τότε, οι συγκρούσεις ανάγκασαν τις αρχές να τον απελευθερώσουν προσωρινά για να αποφευχθεί αιματοχυσία.

Στο Πουέρτο Βαγιάρτα, τουρίστες κλήθηκαν να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία, ενώ βίντεο έδειχναν φλεγόμενα αυτοκίνητα και πυκνούς καπνούς. Περίπου 300 επισκέπτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο λόγω ακυρώσεων πτήσεων και μεταφέρθηκαν στο κέντρο της πόλης υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους πολίτες του να επιδείξουν «εξαιρετική προσοχή», ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία στις πολιτείες Χαλίσκο, Μπάχα Καλιφόρνια και Μιτσοακάν.

Αντίδραση των αρχών και επιχειρησιακή κινητοποίηση

Η κυβερνήτης του Χαλίσκο κήρυξε “κόκκινο συναγερμό“, αναστέλλοντας τη δημόσια συγκοινωνία, μαζικές εκδηλώσεις και δια ζώσης μαθήματα. Η εφημερίδα El Universal ανέφερε περισσότερα από 250 περιστατικά αποκλεισμών δρόμων, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το 90% των μπλόκων έχει απομακρυνθεί.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 25 άτομα, εκ των οποίων 11 για συμμετοχή σε βίαιες ενέργειες και 14 για λεηλασίες. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σαϊνμπάουμ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν «ψύχραιμοι και ενημερωμένοι», τονίζοντας ότι «στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ζωή συνεχίζεται κανονικά».

Η ίδια επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του El Mencho.

Πίεση από τις ΗΠΑ και διεθνής συνεργασία

Η μεξικανή πρόεδρος δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τις προσπάθειες κατά των ισχυρών διασυνοριακών καρτέλ. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο El Mencho ήταν «κορυφαίος στόχος» για τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, καθώς θεωρείτο ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του στρατού, της Εθνικής Φρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ τόνισε πως «συμπληρωματικές πληροφορίες» από τις ΗΠΑ συνέβαλαν καθοριστικά στη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ο πρώην επικεφαλής διεθνών επιχειρήσεων της DEA, Μάικ Βίτζιλ, χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών».