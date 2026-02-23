Δεν έχει τέλος η δημόσια «αποκαθήλωση» του έκπτωτου Βρετανού Πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μαουντμπάτεν–Γουίνδσορ). Λίγα μόλις 24ωρα μετά την πολύωρη κράτηση και την αποφυλάκισή του από τη Scotland Yard, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, μια φωτογραφία από την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετατράπηκε σε… «έκθεμα» στο Μουσείο του Λούβρου.

Το περιστατικό κατέγραψε το πρακτορείο Reuters, δείχνοντας ακτιβιστές να τοποθετούν τη λεγόμενη «mugshot» –το στιγμιότυπο της σύλληψης– του 66χρονου αριστοκράτη, όγδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σχεδόν δίπλα στη διάσημη Μόνα Λίζα. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Activists at the Louvre hung a framed Reuters photograph of Andrew Mountbatten-Windsor slumped in the back of a car leaving a police station on the day of his arrest pic.twitter.com/OmNAOsFwmS — Reuters (@Reuters) February 22, 2026

«Πτώση από τη χάρη» σε πρώτο πλάνο

Η συμβολική παρέμβαση συνοδευόταν από σχόλια περί «πτώσης από τη χάρη», με χρήστες του Διαδικτύου να σχολιάζουν ειρωνικά ότι το μουσείο απέκτησε ένα ακόμη «αριστούργημα». Η φωτογραφία απεικονίζει τον πρώην δούκα της Υόρκης να μεταφέρεται, υπό αστυνομική συνοδεία και με πολιτικά ρούχα, στο πίσω κάθισμα οχήματος, αποχωρώντας από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου είχε δώσει κατάθεση ως ύποπτος.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄**, Αλίσα Άντερσον, σχολίασε ότι «φαινόταν ζαλισμένος και σοκαρισμένος», κάνοντας λόγο για εικόνες που αποτυπώνουν την «εξαιρετική καταπτώση» του.

Πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις

Η σύλληψη του Άντριου φέρεται να έγινε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ. Μετά από περίπου 12 ώρες υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο παραμένει υπό έρευνα.

BREAKING | Andrew Mountbatten-Windsor arrestedhttps://t.co/qt038SyQED — The Independent (@Independent) February 19, 2026

Το όνομά του έχει συνδεθεί επανειλημμένα με την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας. Αναλυτές μιλούν για έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η βασιλική οικογένεια, με πιθανές επιπτώσεις και για τον βασιλιά Κάρολος Γ΄ και τον διάδοχο Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian, ορισμένοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με τον ρόλο του Άντριου ως πρώην εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να μελετά το ενδεχόμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που θα απέκλειε οριστικά τον Άντριου από κάθε δημόσιο ρόλο.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του βασιλικούς τίτλους και καθήκοντα, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του», εκφράζοντας παράλληλα βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις.