Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Ηλιούπολης μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Μάλλιου, αθλητή της ομάδας Κ17 του συλλόγου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν με πάθος και συνέπεια στην Κ17 της Ηλιούπολης, με την απώλειά του να σκορπά θλίψη όχι μόνο στην ομάδα αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολη

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ηλιούπολη εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Μάλλιου, αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.

Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».