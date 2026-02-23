Η Γκενκ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Σταντάρ Λιέγης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο αήττητο σερί επτά αγώνων που διατηρούσε σε όλες τις διοργανώσεις. Το μεγαλύτερο πλήγμα, ωστόσο, για την ομάδα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα πέντε λεπτά πριν από τη λήξη, ύστερα από μονομαχία με τον παίκτη της Σταντάρ, Ιμπραΐμ Καραμοκό.

Μετά τη σύγκρουση, ο Έλληνας διεθνής κατέρρευσε στο έδαφος προκαλώντας ανησυχία για πιθανό τραυματισμό στο κεφάλι. Ο προπονητής της Γκενκ, Νίκι Χάιεν, ανέφερε πως ο Καρέτσας παρουσίασε «ταχύτερο καρδιακό ρυθμό», πιθανώς λόγω πανικού.

Η πρώτη ιατρική εκτίμηση ήταν καθησυχαστική, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Αρχικά υπήρξαν φόβοι για αυχενικό τραύμα και διάσειση, ωστόσο το ενδεχόμενο διάσεισης φαίνεται πλέον να απομακρύνεται.

Η Γκενκ αναμένεται να αποφασίσει εντός της εβδομάδας αν ο Καρέτσας θα είναι διαθέσιμος για τους επόμενους κρίσιμους αγώνες, ανάμεσά τους και η ρεβάνς του Europa League απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.