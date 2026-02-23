Έχουν περάσει 46 χρόνια από το περίφημο «Θαύμα στον πάγο» που η αντρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ έφυγε από την Ιταλία με το χρυσό μετάλλιο.

Όλα κρίθηκαν στην παράταση (κανονική διάρκεια 1-1) όπου οι ομάδες παίζουν τρεις εναντίον τριών μέχρι τον «ξαφνικό θάνατο». Εκεί ο Τζακ Χιουζ σημείωσε το χρυσό γκολ και χάρισε τη νίκη στις ΗΠΑ με 2-1, αφού όμως προηγουμένως, ο τερματοφύλακας των Αμερικανών Κόνορ Χέλεμπακ σταμάτησε 41 σουτ των Καναδών!

Ο Ματ Μπόλντι είχε σκοράρει επίσης για τις ΗΠΑ (1-0) και ο Κέιλ Μακάρ ήταν ο μόνος που κατάφερε να νικήσει τον Αμερικανό κίπερ και να ισοφαρίσει προσωρινά για τον Καναδά ο οποίος είχε 41 τελικές, αλλά με εξαίρεση αυτό το γκολ, όλες οι υπόλοιπες σταμάτησαν στο «βουνό» των Αμερικανών τον τερματοφύλακά τους Κόνορ Χέλεμπακ.

Οι Καναδοί και οι Ρώσοι (και ως πρώην Σοβιετικοί) είναι οι κυρίαρχοι στο άθλημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς έχουν από 9 χρυσά μετάλλια η κάθε χώρα. Αντίθετα για τις ΗΠΑ ήταν μόλις το 3ο χρυσό, αλλά ιδιαίτερα ξεχωριστό καθώς ήρθε 46 χρόνια μετά το «Θαύμα στον πάγο» όπως είχε ονομαστεί εκείνος ο ιστορικός αγώνας στο Λέικ Πλάσιντ το 1980, όπου μία ομάδα ερασιτεχνών των ΗΠΑ κατάφεραν να λυγίσουν την πανίσχυρη Σοβιετική Ενωση με 4-3 και νικώντας αργότερα και τη Φινλανδία.

(Τότε δεν υπήρχε τελικός αλλά βαθμολογία συνολική σε όμιλο των 4 ομάδων της τελικής φάσης) κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο για τις ΗΠΑ στο χόκεϊ επί πάγου ανδρών. Το περίφημο Miracle on ice που έγινε και ταινία, έγραψε ιστορία. Από τότε οι Αμερικάνοι τα βρήκαν με το NHL και στην Ιταλία φέτος κατέβασαν μια κορυφαία επαγγελματική ομάδα από μεγάλους παίκτες για να φτάσουν στο χρυσό.

Όμως το έπος του 1980 έχει μείνει στην ιστορία, ίσως ως η κορυφαία νίκη-έκπληξη στον ομαδικό αθλητισμό, μαζί με τη δική μας επί της Σοβιετικής Ένωσης στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 1987, ή της Εθνικής μας ποδοσφαίρου επί της Πορτογαλίας στον τελικό του Euro 2004.

Μάλιστα επειδή τότε στις αρχές του χρόνου η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του θα μποϊκοτάρει τους θερινούς αγώνες το ίδιο έτος (1980) στη Μόσχα. Ο Ψυχρός πόλεμος ήταν στο απόγειό του και μεταφέρθηκε στο παγοδρόμιο του Λέικ Πλάσιντ.

«5, 4, 3, 2, 1, Πιστεύετε στα θαύματα; Ναι!»

Η φωνή του πλέον έμπειρου και θρυλικού σχολιαστή του ABC Αλ Μάιλς, έτρεμε από συγκίνηση. Δεν πίστευε, στη μετάδοση της καριέρας του αυτό που έβλεπε. Το ίδιο το τηλεοπτικό δίκτυο δεν είχε βάλει στο ζωντανό πρόγραμμα τη μετάδοση αλλά είχε τον τελικό του σλάλομ στο σκι!

Οι Σοβιετικοί που είχαν κατακτήσει τα 5 χρυσά στις τελευταίες 6 ολυμπιάδες, και είχαν και 14 φορές αναδειχθεί Παγκόσμιοι πρωταθλητές λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά είχαν νικήσει σε ρυθμό ρελαντί 10-3 και μάλιστα στις ΗΠΑ σε φιλικό αγώνα την ομάδα του Χέρμπ Μπρούκς, που ήταν ο μόνος που δεν απογοητεύτηκε.

«Γεννηθήκατε για αυτό το σκοπό, απόψε είναι η στιγμή σας, ο προορισμός σας ήταν να βρίσκεστε τώρα εδώ για αυτό το μεγάλο διακύβευμα» είπε στην ομιλία του πριν τον μεγάλο αγώνα με τους Σοβιετικούς.

Ο Μπρούκς, μην έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει επαγγελματίες παίκτες πέρασε από εξαντλητικά τέστ, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και ψυχολογικά τεστ 300 ερωτήσεων (!) συνολικά 68 ερασιτέχνες παίκτες για να επιλέξει τους πιο ανθεκτικούς στην πίεση, αρκετούς από το πανεπιστήμιο της Μινεσότα που γνώριζε καλά, γιατί ήταν προπονητής εκεί παλαιότερα. Μάλιστα, έβαλε αρχηγό τον Μάικ Ερουζιόνε που ήταν αρχηγός στη Βοστώνη για να μην δείξει μεροληψία με τα δικά του παιδιά της Μινεσότα. Ο Ερουζιόνε έγραψε επίσης ιστορία γιατί ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο γκολ (4-3) των Αμερικάνων.

Οι Σοβιετικοί από την άλλη παρουσιάζονταν ερασιτέχνες στα…χαρτιά (καθώς ήταν αθλητές πλήρους απασχόλησης, επαγγελματίες 100% που δηλώνονταν ως εργαζόμενοι εταιριών στη Σοβετική Ενωση, για να μην έχουν πρόβλημα συμμετοχής).

Με ηγέτη τον κορυφαίο ίσως τερματοφύλακα όλων των εποχών στο παγκόσμιο χόκεϊ, τον Βλάντισλαβ Τρέτιακ, τον Βαλερί Καράμοφ, τον Σεργκέι Μακάροφ και τον Βάτσεσλαβ Φετίσοφ, όλοι τους μέλη του Hall of Fame του αθλήματος.

Οι Αμερικανοί που γλύτωσαν στο φινάλε την ήττα από την ισχυρή Σουηδία στην πρεμιέρα (2-2) μετά τη νίκη τους επί της πολύ ισχυρής – και φαβορί για μετάλλιο – Τσεχοσλοβακίας (7-3) πήραν τα πάνω τους και νικώντας επίσης Δυτική Γερμανία, Ρουμανία και Νορβηγία πέρασαν στην τελική τετράδα με τη Σουηδία, ενώ από την άλλη ήρθαν η Σοβιετική Ενωση (με 5-0 και 51-11 γκολ και η Φινλανδία).

Στο μεγάλο αγώνα, οι Σοβιετικοί προηγήθηκαν 3-2 με κορυφαίο Αμερικανό τον τερματοφύλακα Τζίμ Κρέγκ και στο ημίχρονο (2-2) τα σουτ ήταν 18-8. Μάλιστα, ο τεχνικός της Σοβιετικής Ένωσης Βλάντιμιρ Τιχόνοφ εκνευρισμένος που η ομάδα του δεν είχε ήδη «καθαρίσει» τον αγώνα αντικατέστησε τον τερματοφύλακα Τρέτιακ με τον Βλάντιμιρ Μίσκιν, και χρόνια αργότερα παραδέχτηκε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του.

Οι Σοβιετικοί προηγήθηκαν με 3-2 και οι Αμερικανοί σε 20 λεπτά είχαν καταγράψει μόλις 2 τελικές – αλλά είπαμε τα θαύματα γίνονται – και έτσι με γκολ του Ντέιβιντ Σίλκ ισοφάρισαν 3-3 μόλις 11 λεπτά πριν το φινάλε και ο Μάικ Ερουζιόνε (ιταλικής καταγωγής με το επίθετό του να σημαίνει «Εκρηξη» στα ιταλικά) προκάλεσε ντελίριο στους 10.000 και πλέον θεατές στο παγοδρόμιο του Λέικ Πλάσιντ, όταν έβαλε μπροστά τις ΗΠΑ με 4-3 με σουτ από τα 25 μέτρα.

Οι Σοβιετικοί σφυροκόπησαν την αμερικανική εστία, αλλά ο Κρέγκ ήταν ανίκητος και οι θεατές έπαιζαν… άμυνα εκστασιασμένοι.

Η λήξη έφερε τους Αμερικανούς ένα κουβάρι, τον κόσμο να πανηγυρίζει έξαλλα και τον Μπρούκς να προσπαθεί να μαζέψει τους παίκτες του καθώς χρειάζονταν τη νίκη και επί της Φινλανδίας την τελευταία αγωνιστική.

Βλέποντάς τους σε μια νιρβάνα ενθουσιασμού, πριν τον αγώνα με τους Φινλανδούς τους σόκαρε με τα λόγια του προσπαθώντας να τους αφυπνίσει: «Μην ξεχνάτε ότι έχετε γεννηθεί για να πετύχετε αυτό το θαύμα. Αν δεν νικήσετε αυτό το παιχνίδι, θα κουβαλάτε αυτή την αποτυχία μέχρι τον τάφο σας».

Οι ΗΠΑ επικράτησαν με 4-2 της Φινλανδίας και πήραν το πιο μεγάλο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του Ολυμπιακού τουρνουά στο χόκει. Οι Σοβιετικοί αρνήθηκαν να δώσουν τα αργυρά μετάλλιά τους στη ΔΟΕ για να χαραχτούν πάνω τους τα ονόματα των παικτών ενώ η μεγάλη εφημερίδα Πράβδα στη Σοβιετική Ενωση δεν έγραψε την είδηση για τρεις μέρες!

Από τότε οι Σοβιετικοί δεν ξανέχασαν από τους Αμερικάνους νικώντας τους σε όλες τις διοργανώσεις, πριν οι ΗΠΑ φτάσουν και πάλι σε μια νίκη στα ημιτελικά των αγώνων του 2002 στο Σόλτ Λέικ Σίτυ ως η Ρωσία όμως πλέον ο αντίπαλός τους ενώ έχασαν εύκολα με 5-2 στον τελικό από τον Καναδά.

Αυτό το «θαύμα στον πάγο» έγινε μέχρι και ταινία- δύο μάλιστα – με πιο γνωστή αυτή του 2004 με τον Κέρτ Ράσελ στον ρόλο του προπονητή Μπρούκς ενώ υπήρχαν και δεκάδες ντοκιμαντέρ για αυτή την απίθανη ιστορία.

Το 2015 στην επέτειο των 35 χρόνων από την επιτυχία αυτή, οι πρωταγωνιστές τιμήθηκαν στο ίδιο γήπεδο. Έλειπαν ο Χέρμπ Μπρούκς που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα το 2003 και ο Μπόμπ Σούτερ που είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή στα 57 του.