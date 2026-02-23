Ο pastry chef Ευάγγελος Χασιώτης παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για έναν παραδοσιακό σιμιγδαλένιο χαλβά, συνδυάζοντας την απλότητα των υλικών με την τεχνική της υψηλής ζαχαροπλαστικής.

Για τη συνταγή, θα χρειαστείτε: 1 φλιτζάνι λάδι, 1 φλιτζάνι ψιλό σιμιγδάλι, 1 φλιτζάνι χονδρό σιμιγδάλι, 3 κούπες ζάχαρη και 4 φλιτζάνια νερό. Προσθέστε 1/2 φλιτζάνι ξανθές σταφίδες, 1/2 φλιτζάνι καβουρντισμένα αμύγδαλα και το άρωμα από 2 πορτοκάλια για πιο έντονη γεύση και άρωμα.

Ο Ευάγγελος Χασιώτης προτείνει να καβουρντίσετε το σιμιγδάλι στο λάδι μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να αναμείξετε το σιρόπι με προσοχή, ώστε ο χαλβάς να διατηρήσει τη σωστή υφή και γλυκύτητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που συνδυάζει την παράδοση με την αισθητική της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής.