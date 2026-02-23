Ο Αντώνης Λουδάρος προχώρησε σε μια συγκινητική προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας δημόσια για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026), όπου αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην περιπέτεια της υγείας του και στον τρόπο που αυτή άλλαξε την οπτική του για τη ζωή. «Είμαι χαρούμενος, αισιοδόξος και βλέπω πλέον τη ζωή διαφορετικά», δήλωσε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος, περιγράφοντας τη στάση του μετά την εμπειρία αυτή.

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είχα διαγνωστεί με καρκίνο, την περίοδο του κορονοϊού! Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ».

Η διάγνωση και η στήριξη από τους κοντινούς του ανθρώπους

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς ξεκίνησε η περιπέτειά του: «Πήγα να αφαιρέσω κάτι σαν σπυράκι, το δώσαμε για βιοψία και ήταν βασικοκυτταρικός καρκίνος (σ.σ. καρκίνος του δέρματος). Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου σε αυτό, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα!».

Όπως είπε, οι γιατροί τού εξήγησαν ότι πρόκειται για κάτι αντιμετωπίσιμο, ωστόσο χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων. «Φοβήθηκα, αλλά οι γιατροί μου είπαν να χαλαρώσω και ότι είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία! Δεν το είχα πει ποτέ, τι να πεις κιόλας, πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.