Η Tata παρουσίασε το νέο μίνι ηλεκτρικό SUV μοντέλο της Puch EV, που μπορεί να το αποκτήσει ο μελλοντικός κάτοχος χωρίς την μπαταρία.

Η τιμή του νέου Tata Puch EV ξεκινά από 649.000 ρουπία Ινδίας (6.081 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία). Σε ότι αφορά τη μπαταρία, απλά ο αγοραστής αντί να την αγοράζει, την νοικάζει! Πόσο; Προς 2,6 ρουπία ανά χιλιόμετρο (0,024 ευρώ/χλμ.). Αν δηλαδή διανύει κανείς 12.000 χλμ. ετησίως, η μίσθωση της μπαταρίας ανέρχεται σε περίπου 300 ευρώ, ενώ με 15.000 χλμ. το χρόνο αυξάνεται στα 370 ευρώ.