Ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, όταν ένας 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, φέρεται να παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση για τις αρχές.

Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα άνοιξαν πυρ εναντίον του 21χρονου και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ».

Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ μετά το περιστατικό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. Όπως είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς».