Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο φημισμένο μίτινγκ επί κοντώ «All Star Perche» στο Κλερμόν Φεράν. Παρά τη σταθερότητά του στα μεγάλα ύψη, η κορυφή ανήκε για άλλη μια φορά στον «ιπτάμενο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν του 2026 με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Η σταθερότητα του Καραλή και η έκπληξη του Μάρσαλ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, περνώντας τα 5.70μ. και τα 5.90μ. με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς να χάσει ούτε ένα άλμα μέχρι εκείνο το σημείο. Ωστόσο, η υπέρβαση πάνω από τα 6 μέτρα δεν ήρθε αυτή τη φορά. Την παράσταση έκλεψε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος πέρασε τα 6.00μ. με την πρώτη, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και γινόμενος ο 31ος άνθρωπος στην ιστορία που σπάει το συγκεκριμένο φράγμα.

Η κυριαρχία του Ντουπλάντις και το κυνήγι του ρεκόρ

Ο Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση για το 2026, απέδειξε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών. Με άλμα στα 6.06μ. εξασφάλισε τη νίκη και την καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως (ξεπερνώντας το 6.01μ. του Ματβέι Βόλκοφ). Μάλιστα, ο Σουηδός επιχείρησε να καταρρίψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ τοποθετώντας τον πήχη στα 6.31μ., όμως δεν κατάφερε να το περάσει στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε.

Δείτε το άλμα του Καραλή:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Η τελική κατάταξη

  1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.06 (φετινό ρεκόρ)
  2. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 6.00μ (ατομικό ρεκόρ)
  3. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 5.90μ
  4. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) – 5.80μ (φετινό ρεκόρ)
  5. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5.80μ
  6. Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5.80μ
  7. Μπατίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.80μ
  8. Αντονί Αμιρατί (Γαλλία) – 5.70μ (φετινό ρεκόρ)

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Θάνος Πλεύρης Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα