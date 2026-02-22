Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο φημισμένο μίτινγκ επί κοντώ «All Star Perche» στο Κλερμόν Φεράν. Παρά τη σταθερότητά του στα μεγάλα ύψη, η κορυφή ανήκε για άλλη μια φορά στον «ιπτάμενο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν του 2026 με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Η σταθερότητα του Καραλή και η έκπληξη του Μάρσαλ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, περνώντας τα 5.70μ. και τα 5.90μ. με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς να χάσει ούτε ένα άλμα μέχρι εκείνο το σημείο. Ωστόσο, η υπέρβαση πάνω από τα 6 μέτρα δεν ήρθε αυτή τη φορά. Την παράσταση έκλεψε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος πέρασε τα 6.00μ. με την πρώτη, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και γινόμενος ο 31ος άνθρωπος στην ιστορία που σπάει το συγκεκριμένο φράγμα.

Η κυριαρχία του Ντουπλάντις και το κυνήγι του ρεκόρ

Ο Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση για το 2026, απέδειξε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών. Με άλμα στα 6.06μ. εξασφάλισε τη νίκη και την καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως (ξεπερνώντας το 6.01μ. του Ματβέι Βόλκοφ). Μάλιστα, ο Σουηδός επιχείρησε να καταρρίψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ τοποθετώντας τον πήχη στα 6.31μ., όμως δεν κατάφερε να το περάσει στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε.

Δείτε το άλμα του Καραλή:

Η τελική κατάταξη

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.06 (φετινό ρεκόρ) Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 6.00μ (ατομικό ρεκόρ) Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 5.90μ Ετάν Κορμόν (Γαλλία) – 5.80μ (φετινό ρεκόρ) Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5.80μ Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5.80μ Μπατίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.80μ Αντονί Αμιρατί (Γαλλία) – 5.70μ (φετινό ρεκόρ)