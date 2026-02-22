Για πρώτη φορά μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, γιγάντιες χελώνες κινούνται ξανά στις ηφαιστειακές πλαγιές του νησιού Φλορεάνα, στο αρχιπέλαγος των Γκαλαπάγκος του Ισημερινού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εθνικού Πάρκου Γκαλαπάγκος και του Galápagos Conservancy, την Παρασκευή απελευθερώθηκαν 158 νεαρές χελώνες σε δύο σημεία του νησιού, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα οικολογικής αποκατάστασης στον Ειρηνικό.

Η γιγάντια χελώνα της Φλορεάνα (Chelonoidis niger) είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου 180 χρόνια, εξαιτίας της δράσης φαλαινοθήρων που συνέλεγαν τα ζώα για τροφή και της εισαγωγής επεμβατικών ειδών όπως χοίροι και αρουραίοι. Ο ίδιος ο Κάρολος Δαρβίνος είχε παρατηρήσει τη δραματική μείωση του πληθυσμού των χελωνών κατά την επίσκεψή του στο νησί το 1835.

Η πορεία προς την επανεισαγωγή ξεκίνησε το 2000 με μια απρόσμενη ανακάλυψη. Ερευνητές στο ηφαίστειο Wolf του νησιού Isabela, περίπου 180 χιλιόμετρα μακριά, εντόπισαν χελώνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση DNA αποκάλυψε ότι μερικές έφεραν τη γενετική καταγωγή της εξαφανισμένης χελώνας της Floreana, πιθανό αποτέλεσμα μετακινήσεων χελωνών από φαλαινοθήρες αιώνες πριν.

Το 2015, επιστήμονες μετέφεραν 19 χελώνες με μερική καταγωγή από τη Floreana στο κέντρο αναπαραγωγής του νησιού Santa Cruz. Το 2017 ιδρύθηκε επίσημο πρόγραμμα επιλεκτικής αναπαραγωγής με 23 ιδρυτικά άτομα — 9 αρσενικά και 14 θηλυκά — που παρουσίαζαν ισχυρούς γενετικούς δεσμούς με το αρχικό είδος. Μέχρι το 2025 είχαν γεννηθεί πάνω από 600 νεογνά. Οι απελευθερωμένες χελώνες, ηλικίας 8 έως 13 ετών, φέρουν ποσοστό 40% έως 80% της γενετικής σύνθεσης του αρχικού είδους, σύμφωνα με τον Christian Sevilla, διευθυντή οικοσυστημάτων του Εθνικού Πάρκου Galápagos.

Η επιλογή των σημείων απελευθέρωσης βασίστηκε σε συνδυασμό επιτόπιων ερευνών και δορυφορικών δεδομένων της NASA. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν πληροφορίες για τη βλάστηση, την υγρασία, τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες προκειμένου να εντοπίσουν τις ιδανικές περιοχές για τη διαβίωση των χελωνών.

Οι ερευνητές James Gibbs από το Galápagos Conservancy και Giorgos Mountrakis από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ανέπτυξαν ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που συνδύαζε δορυφορικές μετρήσεις από τις αποστολές Landsat, Sentinel, Terra και Global Precipitation Measurement με εκατομμύρια παρατηρήσεις πεδίου. Το σύστημα αυτό καθόρισε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τα σημεία απελευθέρωσης.

«Αυτό δεν είναι ένα έργο ενός έτους. Εξετάζουμε πού θα ευδοκιμήσουν οι χελώνες σε 20, 40 χρόνια από τώρα», δήλωσε ο Mountrakis, υπογραμμίζοντας ότι τα ζώα μπορούν να ζήσουν περισσότερο από έναν αιώνα.

Ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος

Η επανεισαγωγή των χελωνών αποτελεί κομβικό στοιχείο του Προγράμματος Οικολογικής Αποκατάστασης της Floreana, που έχει στόχο την απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών και την επαναφορά 12 ιθαγενών ειδών ζώων στο νησί. Ήδη, η εκστρατεία εξολόθρευσης των αρουραίων, που ξεκίνησε το 2023, έχει αποδώσει καρπούς: το 2025, το Γκαλαπάγκεϊαν ράλλος επέστρεψε στη Floreana μετά από 190 χρόνια, ενώ οι πληθυσμοί σπίνων, γκέκο και σαυρών παρουσιάζουν ανάκαμψη.

Οι γιγάντιες χελώνες θεωρούνται θεμελιώδη είδη, καθώς με τη βοσκή και τη διασπορά σπόρων συμβάλλουν στη δημιουργία μικρο-οικοτόπων και στη διατήρηση της ισορροπίας των νησιωτικών οικοσυστημάτων. «Διασπείροντας σπόρους, διαμορφώνοντας τη βλάστηση, δημιουργώντας μικρο-οικοτόπους όπως οι περίφημες λασπόλακκοί τους, και επηρεάζοντας τον τρόπο αναγέννησης των τοπίων, συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση οικολογικών διαδικασιών από τις οποίες εξαρτώνται πολλά άλλα είδη», δήλωσε ο Rakan Zahawi, εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Charles Darwin.

Η Verónica Mora, κάτοικος της Floreana, χαρακτήρισε την απελευθέρωση ως «όνειρο που έγινε πραγματικότητα». «Βλέπουμε την πραγματοποίηση ενός προγράμματος που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια», είπε στο Associated Press.