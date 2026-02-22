Στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη παρέλαση στο Πατρινό Καρναβάλι, με την αχαϊκή πρωτεύουσα να επιβεβαιώνει εντυπωσιακά τον τίτλο της ως η ελληνική «πατρίδα» της Αποκριάς. Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, έχουν μετατρέψει το κέντρο της Πάτρας σε ένα απέραντο, ζωντανό ποτάμι κεφιού και δημιουργίας.

Δείτε εδώ live:

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για την καλλιτεχνική αρτιότητα των δεκάδων αρμάτων και τη δεινή σατιρική διάθεση των συμμετεχόντων. Οι ευρηματικές στολές, τα θεατρικά δρώμενα και ο ασταμάτητος χορός συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό ενθουσιασμού, παρασύροντας τους χιλιάδες επισκέπτες που έχουν συρρεύσει στην πόλη από κάθε γωνιά της χώρας.

Η Πάτρα «φλέγεται» από ρυθμό, με τη μουσική και τη δυναμική παρουσία των καρναβαλιστών να δίνουν τον παλμό σε ένα ξέφρενο γλέντι που ενώνει όλες τις γενιές. Πρόκειται για μια γιορτή φαντασίας, όπου η παράδοση συναντά την επικαιρότητα, αποδεικνύοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ελληνικής Αποκριάς.