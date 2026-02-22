Οι φετινές αποκριάτικες μεταμφιέσεις στα καρναβάλια της χώρας ξεχώρισαν για τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργικότητά τους. Με ευρηματικά υλικά και χιούμορ, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μια νέα τάση που απομακρύνεται από τις κλασικές στολές των Αποκριών.

Παρέες και ομάδες προτίμησαν ομαδικές μεταμφιέσεις με αναφορές σε γεγονότα της χρονιάς. Το αποτέλεσμα ήταν μια ζωντανή και κοινωνικά σχολιαστική αποκριάτικη αισθητική, που συνδέθηκε άμεσα με την επικαιρότητα.

Η επικαιρότητα και στο καρναβάλι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μετατροπή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκριάτικο θέμα. Σε σχολεία και παρελάσεις του Καρναβαλιού, παιδιά και ενήλικες εμφανίστηκαν ντυμένα πρόβατα, συνοδευόμενα από χαρακτήρες που παρέπεμπαν στην υπόθεση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδες «προβάτων» χορεύουν μαζί με χαρακτήρες όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πόπη Σερμετζίδου, προσθέτοντας σατιρικό τόνο στις φετινές εκδηλώσεις.

Φραπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές των φετινών καρναβαλιστών ήταν ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές». Η φράση του «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» αποτέλεσε βασικό στοιχείο πολλών μεταμφιέσεων.

Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν πλαισιωμένοι από «πρόβατα» ή με κουτιά φραπέ στο κεφάλι, σατιρίζοντας με ευρηματικό τρόπο την υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη.

Η Eurovision και ο Akylas

Ανάμεσα στις πιο viral επιλογές συγκαταλέγεται και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Akylas. Το σύνθημά του «FERTO» έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν, περνώντας από τη σκηνή της Eurovision στα καρναβάλια.

Το χαρακτηριστικό outfit του – πορτοκαλί μπότες, ιδιαίτερα γυαλιά και total black σύνολο με πορτοκαλί λεπτομέρειες – υιοθετήθηκε μαζικά σε παρελάσεις και σχολικές γιορτές, δημιουργώντας νέο αποκριάτικο trend.

Η σκηνική του εικόνα μετατράπηκε σε viral φαινόμενο, με πολλούς να «φέρνουν» το look του στις αποκριάτικες εμφανίσεις τους.

Ο ίδιος ο Akylas μοιράζεται στα social media φωτογραφίες και βίντεο από όσους ντύθηκαν όπως εκείνος, γράφοντας πως «δεν μπορεί να πιστέψει ότι το “FERTO” έγινε αποκριάτικη μεταμφίεση».