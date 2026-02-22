Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και στις 5:00 το απόγευμα έχει δοθεί το ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα. Την έναρξη της παρέλασης θα «ντύσει» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ τον ρυθμό στη διαδρομή θα δίνουν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η ελληνική ομάδα Cheerleaders. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

Η πομπή θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου και θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου στις 7 μ.μ. θα ξεδιπλωθεί το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Φυσικά, ο δήμος Αθηναίων θα γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα και τα Κούλουμα στο διαχρονικό σημείο συνάντησης, τον Λόφο Φιλοπάππου. Από τις 11:00 το πρωί η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα υποδέχεται με τις μελωδίες της τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, που θα ανέβουν για να πετάξουν τον χαρταετό τους και θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.

Πατρινό καρναβάλι για πάντα…

Στην Πάτρα, το φετινό πατρινό καρναβάλι κορυφώνεται με τη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και την εντυπωσιακή τελετή λήξης. Ένα πολύχρωμο πανόραμα από εμπνεύσεις, μεταμφιέσεις, καπέλα, αξεσουάρ και μοναδικά καρναβαλικά άρματα θα γεμίσει τους δρόμους της πόλης, καθώς η μεγάλη παρέλαση ξεκινά στις 2:00 μετά το μεσημέρι.

Κεντρικοί πρωταγωνιστές θα είναι και φέτος οι 50.000 νέες και νέοι της Πάτρας, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού». Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν το κέφι, τη ζωντάνια, τον παλμό, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία, που αποτελούν τη «ψυχή» του θεσμού.

Η παρέλαση θα ανοίξει με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Προπομπός θα είναι ο «Patras Carnival Dj», ενώ ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, και το άνθινο άρμα με τη βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, σύμβολο της άνοιξης και της αναγέννησης.

Το άνθινο άρμα, στολισμένο με 30.000 γαρύφαλλα, απεικονίζει έναν κύκνο περιστοιχισμένο από φλαμίνγκος. Στο κέντρο δεσπόζει ο θρόνος της βασίλισσας, σε μορφή σιντριβανιού, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σκηνικό του φετινού πατρινού καρναβαλιού.

Εντυπωσιακή παρέλαση στο Ρέθυμνο

Η Κρήτη γιορτάζει το δικό της καρναβάλι Στην 1:00 το μεσημέρι, ξεκίνησε η μεγάλη Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού που αποτελεί ακόμα μια λαμπρή σελίδα του ιστορικού θεσμού της Κρήτης. Συνολικά 32 ομάδες με άνω των δέκα χιλιάδων καρναβαλιστών και 27 άρματα, συμμετέχουν στην παρέλαση στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης του Ρεθύμνου! Συνερίζονται οι καρναβαλικοί εορτασμοί και στην Πάτρα.