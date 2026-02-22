Στην Πάτρα, το φετινό πατρινό καρναβάλι κορυφώνεται με τη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και την εντυπωσιακή τελετή λήξης. Ένα πολύχρωμο πανόραμα από εμπνεύσεις, μεταμφιέσεις, καπέλα, αξεσουάρ και μοναδικά καρναβαλικά άρματα θα γεμίσει τους δρόμους της πόλης, καθώς η μεγάλη παρέλαση ξεκίνησε στις 2:00 μετά το μεσημέρι.

Κεντρικοί πρωταγωνιστές είναι και φέτος οι 50.000 νέες και νέοι της Πάτρας, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού». Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν το κέφι, τη ζωντάνια, τον παλμό, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία, που αποτελούν τη «ψυχή» του θεσμού.

Η παρέλαση άνοιξε με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Προπομπός θα είναι ο «Patras Carnival Dj», ενώ ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, και το άνθινο άρμα με τη βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, σύμβολο της άνοιξης και της αναγέννησης.

Το άνθινο άρμα, στολισμένο με 30.000 γαρύφαλλα, απεικονίζει έναν κύκνο περιστοιχισμένο από φλαμίνγκος. Στο κέντρο δεσπόζει ο θρόνος της βασίλισσας, σε μορφή σιντριβανιού, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σκηνικό του φετινού πατρινού καρναβαλιού.