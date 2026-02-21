Η δράση στη Super League συνεχίζεται το Σάββατο (21/2), με την 22η αγωνιστική να ανοίγει την αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στις 17:00, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τα «καναρίνια» με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και τη διατήρηση της δυναμικής τους στο πρωτάθλημα, μπροστά στο κοινό τους στο φαληρικό γήπεδο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.

Για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.