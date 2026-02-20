Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας, ότι από την Παρασκευή (20/2) μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Το παιχνίδι αφορά τη 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, και τα εισιτήρια διατίθενται και διαδικτυακά για τη διευκόλυνση των φιλάθλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο”.