Επίθεση από λύκο δέχθηκε ομάδα ατόμων στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών σε ανάρτησή του στο Facebook.

Από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Οδηγίες για τους επισκέπτες της Πάρνηθας

– Σε περίπτωση που εντοπιστεί λύκος, δεν τρέχουμε. Αν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε οπτική επαφή. Αν πλησιάσει, επιδεικνύουμε επιθετική στάση, κάνοντας δυνατό θόρυβο, φωνάζοντας ή κουνώντας αντικείμενα.

– Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Εάν χρειαστεί, τον κρατάμε πάντα δεμένο με λουρί.

– Δεν επισκεπτόμαστε τις περιοχές αυτές όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί ή κυρίως το σούρουπο, λίγο πριν νυχτώσει.

– Δεν παρέχουμε τροφή – εκούσια ή ακούσια – στα ζώα της άγριας πανίδας. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων απορριμμάτων στις περιαστικές περιοχές.

– Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για κάθε εντοπισμό λύκου. Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς τα συμβάντα και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς.

Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο, ευτυχώς χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, αναμένεται να βρεθούν πολλοί επισκέπτες στην Πάρνηθα και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Για δεκαετίες, ο λύκος στην Ελλάδα συμβόλιζε την απομόνωση και το άγριο στοιχείο της φύσης — ένα σχεδόν μυθικό ζώο που επιβίωνε στα ορεινά και απομονωμένα δάση της χώρας. Σήμερα, αυτή η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις λύκων σε προάστια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας σηματοδοτούν μια νέα, ανησυχητική αλλά και αποκαλυπτική φάση στη σχέση ανθρώπου και άγριας ζωής.

Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν αγέλη λύκων να κινείται λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες. Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν στην Αττική, σε περιοχές όπως το Χαϊδάρι και το Αιγάλεω, όπου κάτοικοι είδαν λύκους να περιφέρονται σε δρόμους και πάρκα. Ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ σημειώθηκε όταν λύκος επιτέθηκε σε κατοικίδιο σκύλο κοντά σε σχολείο. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν μια σαφή επέκταση της παρουσίας του λύκου μέσα στον αστικό ιστό.

Οι αιτίες της επιστροφής

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα «τέλειο οικολογικό καταιγιστικό φαινόμενο». Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων δημιουργεί έναν φυσικό διάδρομο τροφής, οδηγώντας τους λύκους από τα βουνά στα προάστια. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, κυρίως στην Αττική, κατέστρεψαν κρίσιμους βιότοπους και ανάγκασαν τα ζώα να αναζητήσουν τροφή σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η εξοικείωση των λύκων με εύκολες πηγές τροφής, όπως σκουπίδια, ανοιχτούς κάδους, τροφές κατοικίδιων και αδέσποτα ζώα, εντείνει το φαινόμενο. Έτσι, η συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής γίνεται ολοένα πιο συχνή και περίπλοκη.

Ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες

Οι τοπικές αρχές και οι δήμοι αντιδρούν με προληπτικά μέτρα, καλώντας τους κατοίκους να διαχειρίζονται σωστά τα απορρίμματα και να αποφεύγουν τις βραδινές βόλτες με κατοικίδια. Ο φόβος είναι υπαρκτός, ιδιαίτερα όταν οι εμφανίσεις λύκων καταγράφονται κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές.