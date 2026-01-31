Θύμα τροχαίου φαίνεται πως έπεσε ένας ενήλικος λύκος, στον δρόμο προς την Ηράκλεια του Δήμου Λαμιέων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του οικισμού

Σύμφωνα με το Lamiareport, οι κάτοικοι της περιοχής ήρθαν αντιμέτωποι με το δυσάρεστο θέαμα του νεκρού ζώου, κάτι που τους προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.

Η παρουσία λύκου τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και τόσο χαμηλά σε υψόμετρο, δεν είναι καθόλου συνηθισμένη ειδικά, σε αυτά τα καμποχώρια της ΔΕ Γοργοποτάμου.

Η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, μόλις την προηγούμενη ημέρα, συγχωριανός τους ήρθε αντιμέτωπος με αγέλη λύκων σε άλλο σημείο περιμετρικά του χωριού.

Γενικά το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την παρουσία λύκων στα πεδινά χωριά της Λαμίας και της Φθιώτιδας.