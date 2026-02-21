Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η έξοδος των εκδρομέων για το τριημέρο της Αποκριάς από τα λιμάνια της Αττικής, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια —18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας οδικοί άξονες

Στον Κηφισό παρατηρήθηκε χθες (20/1) αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία, ενώ σημαντική διευκόλυνση για τους εκδρομείς είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της Αττικής Οδού, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Με έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη εξυπηρετήθηκαν οι εκδρομείς που επέλεξαν την Πάτρα αλλά και την Ξάνθη.

«Καραβάνια» προς Πάτρα

Κάθε πέντε – δέκα λεπτά αναχωρούν δρομολόγια για τη μητρόπολη του καρναβαλιού, την Πάτρα, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Συνολικά αναμένονται 120 αναχωρήσεις με πληρότητα 100%.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς που αφορούν:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού κατά την οδήγηση

κατά την οδήγηση μη χρήση ζώνης ή κράνους

αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

μεταφορά παιδιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης

οδήγηση από άτομα χωρίς άδεια ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά

Κατά το τριήμερο θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.