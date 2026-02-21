Η αρχαιότερη πόλη της Αρκαδίας θεωρείται όχι μόνο η πιο παλιά της περιοχής, αλλά και η πτώτη συγκροτημένη πόλη ολόκληρου του πλανήτη. Η ιστορική αυτή αναφορά αφορά τη Λυκόσουρα, που κατέχει ξεχωριστή θέση στην παράδοση και την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Σύμφωνα με τον Παυσανία και την περιγραφή του στα «Αρκαδικά», η αρχαία Λυκόσουρα ήταν η πρώτη πόλη που είδε ο ήλιος. Ο περιηγητής σημειώνει πως ήταν παλαιότερη από κάθε άλλη πόλη σε γη και νησιά, δηλαδή η πρώτη που ιδρύθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Λυκόσουρα ιδρύθηκε από τον πρώτο βασιλιά των Αρκάδων, τον Λυκάονα, γιο του Πελασγού. Υπήρξε η πρωτεύουσα της Αρκαδίας μέχρι τη μεταφορά της στον Κλείτορα, επί βασιλείας του πέμπτου ηγεμόνα της περιοχής, Κλείτορα.

Ο Παυσανίας αναφέρει ακόμη πως πριν από την ίδρυση της Λυκόσουρας οι άνθρωποι ζούσαν στην ύπαιθρο και σε σπήλαια. Ο Πελασγός, πατέρας του Λυκάονα, τους έμαθε να κατασκευάζουν καλύβες και να φορούν δέρματα ζώων για ένδυση.

Η αρχαία Λυκόσουρα ήταν γνωστή για το ιερό της Δέσποινας, κόρης της Δήμητρας και του Ποσειδώνα. Το ιερό, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ., ήταν δωρικού ρυθμού με πρόναο και σηκό, όπου φυλασσόταν το άγαλμα της θεότητας. Εκεί βρισκόταν και το μεγάλο έργο του Δαμοφώντα του Μεσσήνιου, κομμάτια του οποίου εκτίθενται σήμερα στο μουσείο της Λυκόσουρας, ενώ η βάση του αγάλματος παραμένει ακόμη στο ναό.

Λακωνία : Βίντεο από την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου

Μια πτήση στο χρόνο και ταυτόχρονα στα εξωτικά ελληνικά, χρώματα. Το απόλυτο τιρκουάζ σμίγει με την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου στο Παυλοπέτρι.

Βίντεο από drone δείχνει μαγευτικές εικόνες στη Λακωνία, στο στενό της Ελαφονήσου, οι οποίες τράβηξαν την προσοχή και του BBC στο παρελθόν. Δίπλα από την Πούντα Λακωνίας βρίσκεται το Παυλοπέτρι, που είναι μια μικρή νησίδα απέναντι από την Ελαφόνησο.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής από αρχαιότατους χρόνους. Μεταξύ της νησίδας και της ξηράς βρίσκεται αρχαία πόλη, βυθισμένη ελάχιστα μέτρα κάτω από την επιφάνεια, με ηλικία περίπου 5 χιλιετηρίδων.

Πρόκειται για μοναδική στο είδος της πόλη αφού έχει συγκεκριμένο σχέδιο με δρόμους, κτίρια και νεκροταφείο.

Από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά, τέσσερις ακόμα επιτόπιες έρευνες είχαν προγραμματιστεί, σε συνεργασία ελληνικών υπηρεσιών αλλά και διεθνών πανεπιστήμιων και επιστημόνων.

Αυτές οι έρευνες περιλάμβαναν και ανασκαφές. Ένα από τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν να αποδείξει ότι η πόλη ήταν το κέντρο μιας ακμάζουσας βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, στην περιοχή βρέθηκαν πολλά μεγάλα πιθάρια από την Κρήτη, γεγονός που προδίδει πως η πόλη ήταν και μεγάλο εμπορικό λιμάνι.

Το έργο της αρχαιολογικής ομάδας συγκεντρώθηκε σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε από το BBC 2 το 2011.

Από άλλους θεωρείται ότι το Παυλοπέτρι ποντίσθηκε το 375 μ.Χ. από τον ίδιο σεισμό που κατέστρεψε και το Γύθειο. Θεωρείται ότι το παραθαλάσσιο έδαφος σε μεγάλη έκταση μετακινήθηκε και έτσι έγινε αποκοπή της τότε χερσονήσου στην οποία βρισκόταν η Όνου Γνάθος και έτσι δημιουργήθηκε το σημερινό νησί της Ελαφόνησου.