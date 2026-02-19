Στον αρχαίο κόσμο, το ταξίδι προς την αιώνια γαλήνη δεν ήταν ποτέ εύκολο. Για τους Έλληνες, η ψυχή έπρεπε να διασχίσει τον ποταμό Στύγα με τον Χάροντα και να ελπίζει πως θα φτάσει στα Ηλύσια Πεδία. Για τους Αζτέκους, η διαδρομή προς το Μίκτλαν περιλάμβανε δοκιμασίες όπως η ανάβαση σε βουνό από οψιδιανό και η διάσχιση μιας ερήμου χωρίς βαρύτητα, όπου τεράστιοι άνεμοι παρέσερναν τον ταξιδιώτη.

Για τους αρχαίους Αιγυπτίους, η πορεία προς τη μεταθανάτια ζωή ήταν γεμάτη κινδύνους και απαιτούσε εξυπνάδα σε κάθε βήμα. Όσοι κατάφερναν να φτάσουν στο τέλος, στέκονταν ενώπιον του θεού Όσιρη και 42 ακόμη θεοτήτων, προκειμένου να ζυγιστεί η καρδιά τους απέναντι σε ένα φτερό. Αν η κρίση έβγαινε αρνητική, η ψυχή καταβροχθιζόταν από τη θεά Άμμιτ, ένα τρομακτικό πλάσμα με σώμα λιονταριού, ιπποπόταμου και κροκοδείλου.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι Αιγύπτιοι δημιούργησαν περίπου 160 μαγικές επικλήσεις για να βοηθήσουν τους νεκρούς να φτάσουν στον παράδεισο. Το σύνολο αυτών των κειμένων είναι γνωστό ως «Βιβλίο των Νεκρών» ένας όρος που καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα από τον Γερμανό καθηγητή Καρλ Ρίχαρντ Λέψιους. Ένα πλήρες, επιχρυσωμένο αντίγραφο ηλικίας 2.000 ετών εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Μπρούκλιν.

Ένα σπάνιος επιχρυσωμένος πάπυρος

«Αυτό το συγκεκριμένο Βιβλίο των Νεκρών είναι επιχρυσωμένο και πλήρες – κάτι εξαιρετικά σπάνιο», δήλωσε η αιγυπτιολόγος Γεκατερίνα Μπάρμπας, η οποία, όπως ανέφερε, δεν είχε δει ποτέ παρόμοιο πάπυρο στα χρόνια της έρευνάς της. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόλις δέκα τέτοια επιχρυσωμένα παπύρια, και αυτό ξεχωρίζει επειδή οι λευκές σελίδες στην αρχή και στο τέλος του δείχνουν ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο έργο.

Χιλιάδες χρόνια πριν, οι Αιγύπτιοι χάραζαν επικλήσεις στους τοίχους των τάφων, για να καθοδηγήσουν τους νεκρούς στην πορεία τους. «Υπάρχει μια μακρά παράδοση θρησκευτικής γραμματείας που φτάνει έως τα κείμενα των πυραμίδων, στην τρίτη χιλιετία π.Χ.», εξηγεί η Μπάρμπας. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι αρχικά ήταν μέρος προφορικής παράδοσης».

Από ταφικά κείμενα σε προσωπικούς παπύρους

Με τον χρόνο, τα κείμενα αυτά συγκεντρώθηκαν σε ενιαία ειλητάρια. Οι εύποροι ζητούσαν από γραφείς να δημιουργήσουν το δικό τους αντίγραφο του Βιβλίου των Νεκρών, το οποίο χρησιμοποιούνταν στις ταφικές τελετές. Τα περιεχόμενα διέφεραν σημαντικά από αντίγραφο σε αντίγραφο.

«Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου έχει διαφορετική θεματολογία», αναφέρει η Μπάρμπας. «Κάποια κείμενα προστάτευαν τους ζωντανούς από σκορπιούς ή κροκόδειλους, άλλα διαβάζονταν κατά τη μουμιοποίηση ή την ταφή, ενώ υπήρχαν και ξόρκια μεταμόρφωσης που βοηθούσαν το πνεύμα να ταξιδεύει ανάμεσα στους κόσμους».

Η περιπέτεια του παπύρου μέχρι το Μπρούκλιν

Το αντίγραφο του Μουσείου του Μπρούκλιν χρονολογείται μεταξύ 340 και 57 π.Χ. και έφτασε στην Αμερική τον 19ο αιώνα μέσω του Βρετανού γιατρού Χένρι Άμποτ. Ο Άμποτ το παρουσίασε σε μεγάλη έκθεση αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, αναζητώντας αγοραστή, χωρίς επιτυχία. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και ο ποιητής Γουόλτ Γουίτμαν, ο οποίος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών 20 φορές και ανέφερε το έργο σε δοκίμιά του.

Αργότερα, ο πάπυρος πέρασε στην κατοχή της New-York Historical Society και το 1948 μεταφέρθηκε στο Μουσείο του Μπρούκλιν. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια ομάδα συντηρητών υπό τον Άχμεντ Ταρέκ, μαζί με τη Λίζα Μπρούνο, τη Σάρα Μπον και τη Τζοζεφίν Τζενκς, εργάστηκε επί τρία χρόνια για να αποκολλήσει τον πάπυρο από το όξινο υπόστρωμά του και να τον σταθεροποιήσει για τις μελλοντικές γενιές.

Η λάμψη του χρυσού και το νόημά της

«Είναι σαν να προσπαθείς να ξεκολλήσεις λεπτές στρώσεις δημητριακών τόσο εύθραυστο είναι», περιγράφει η Μπρούνο. Με χρήση ειδικών πηκτωμάτων, η ομάδα κατάφερε να υγράνει και να διαχωρίσει προσεκτικά τον πάπυρο, τοποθετώντας τον στη συνέχεια πάνω σε ιαπωνικό χαρτί από ίνες κόζο, πάχους μόλις 0,02 χιλιοστών.

Η επιχρύσωση του παπύρου συνδέεται βαθιά με τις αιγυπτιακές αντιλήψεις περί χρυσού. Στοιχεία όπως στέμματα, δίσκοι του ήλιου και ιερά καλύπτονταν με χρυσό για να συμβολίσουν τη θεϊκή σημασία τους. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το χρυσάφι υλικό της αναγέννησης και της θεότητας.

«Πίστευαν ότι οι θεοί είχαν δέρμα από χρυσό, οστά από ασήμι και μαλλιά από λάπις λάζουλι», σημειώνει η Μπάρμπας. «Το χρυσάφι δεν οξειδώνεται, οπότε για εκείνους ήταν συνώνυμο της αιωνιότητας και του θείου. Φυσικά, υπήρχε και η διάσταση της πολυτέλειας».

Πηγή: Guardian