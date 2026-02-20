Στην απόκτηση 21 κιλών χρυσού βρέθηκε απροσδόκητα ο δήμος της Οσάκα, μετά από μια γενναιόδωρη κίνηση ενός πολίτη που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Η πολύτιμη αυτή δωρεά έρχεται ως «σανίδα σωτηρίας» για τις υποδομές της ιαπωνικής μεγαλούπολης, καθώς προορίζεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών νερού.

Οι ράβδοι, αξίας περίπου 560 εκατομμυρίων γεν – δηλαδή 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων ή 2,7 εκατομμυρίων λιρών – προσφέρθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο από έναν ανώνυμο ευεργέτη. Την είδηση ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η Οσάκα, εμπορικό κέντρο της περιοχής Κανσάι με πληθυσμό σχεδόν τριών εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας. Όπως και πολλές άλλες ιαπωνικές πόλεις, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο έχει υποστεί σημαντική φθορά με την πάροδο των δεκαετιών.

Σύμφωνα με το γραφείο ύδρευσης της πόλης, κατά το οικονομικό έτος 2024 σημειώθηκαν περισσότερα από 90 περιστατικά διαρροών σε αγωγούς νερού κάτω από τους δρόμους, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Η αντίδραση του δημάρχου και η ευγνωμοσύνη της πόλης

«Η αντιμετώπιση των παλιών αγωγών απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου», δήλωσε ο Γιοκογιάμα στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη μεγάλη δωρεά χρυσού.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το ποσό «ασύλληπτο» και παραδέχθηκε ότι ένιωσε «άφωνος» μπροστά στη γενναιοδωρία του δωρητή. Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ευεργέτης είχε στο παρελθόν προσφέρει 500.000 γεν σε μετρητά για έργα ύδρευσης της πόλης.

Το γραφείο ύδρευσης της Οσάκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τη δωρεά θα κατευθυνθούν στην αποκατάσταση των φθαρμένων αγωγών νερού, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του δικτύου.

Η γήρανση των δικτύων και οι επιπτώσεις στις ιαπωνικές πόλεις

Περισσότερο από το 20% των αγωγών ύδρευσης της Ιαπωνίας έχει ξεπεράσει το νόμιμο όριο ζωής των 40 ετών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των υποδομών.

Ταυτόχρονα, καθιζήσεις και καταρρεύσεις του εδάφους παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα, καθώς τα αστικά δίκτυα αποχέτευσης παρουσιάζουν εκτεταμένη διάβρωση. Ενδεικτικό είναι το περιστατικό στην επαρχία Σαϊτάμα, όπου ένας τεράστιος κρατήρας κατάπιε ένα φορτηγό, προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού. Η καθίζηση αποδόθηκε σε ρήξη σωλήνα αποχέτευσης.

Το τραγικό αυτό γεγονός ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες αντικατάστασης των διαβρωμένων αγωγών σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εξακολουθούν να επιβραδύνουν την πρόοδο των έργων, καθιστώντας τέτοιες δωρεές ιδιαίτερα πολύτιμες για τις τοπικές κοινωνίες.