Η Ιαπωνία ακύρωσε το φεστιβάλ ανθοφορίας κερασιών εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς των τουριστών. Κάθε άνοιξη, οι εικόνες από τις ανθισμένες κερασιές κατακλύζουν το διαδίκτυο, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν τα εντυπωσιακά χρώματα των δέντρων. Ωστόσο, φέτος, η γιορτή αυτή θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα.

Οι αρχές της πόλης Fujiyoshida, κοντά στο όρος Φούτζι, ανακοίνωσαν ότι το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλούμενες τον ανεξέλεγκτο αριθμό επισκεπτών και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται στους κατοίκους.

Η ραγδαία αύξηση των τουριστών έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και συσσώρευση απορριμμάτων, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά παραβίασης ιδιωτικών χώρων. Κάτοικοι ανέφεραν ότι ορισμένοι επισκέπτες εισέβαλαν σε αυλές ή ακόμη και «κοιμήθηκαν» εκεί χωρίς άδεια.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής την άνοιξη, καθώς οι κερασιές δημιουργούν μαγευτικό σκηνικό με φόντο το όρος Φούτζι. Ο δήμαρχος Shigeru Horiuchi προειδοποίησε ότι η αυξημένη τουριστική πίεση απειλεί «την ήρεμη ζωή των πολιτών», δηλώνοντας: «Έχουμε έντονο αίσθημα κρίσης. Για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των κατοίκων μας, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε την αυλαία του δεκαετούς φεστιβάλ».

Η υπερβολική τουριστική κίνηση στο Φούτζι

Το φεστιβάλ διοργανωνόταν από το 2016 στο Arakurayama Sengen Park, με στόχο την ενίσχυση της δημοφιλίας της περιοχής και τη δημιουργία «ζωντανής ατμόσφαιρας». Το πάρκο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και θεωρείται ιδανικό σημείο για φωτογραφίες.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε θεαματικά, φτάνοντας έως και 10.000 ημερησίως στην κορύφωση της ανθοφορίας. Η κατάσταση αυτή ξεπερνά τις δυνατότητες της πόλης και έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η αύξηση αποδίδεται στη χαμηλή ισοτιμία του γιεν και στη διάδοση εικόνων μέσω social media.

Οι τουρίστες, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν περάσει σε απαγορευμένους χώρους, έχουν χρησιμοποιήσει ιδιωτικές τουαλέτες χωρίς άδεια, έχουν πετάξει σκουπίδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «έκαναν τις ανάγκες τους» σε κήπους, προκαλώντας εντάσεις με τους κατοίκους.

Μέτρα και διεθνείς αντιδράσεις

Παρά την ακύρωση του φεστιβάλ, η Fujiyoshida προετοιμάζεται για αυξημένη τουριστική κίνηση τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιαπωνικές αρχές λαμβάνουν τέτοια μέτρα· το 2024, στο Fujikawaguchiko, τοποθετήθηκε μαύρος φράχτης γύρω από δημοφιλές φωτογραφικό σημείο για να αποτραπεί η κακή συμπεριφορά επισκεπτών.

Η Ιαπωνία δεν είναι η μόνη χώρα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό. Στην Ιταλία, οι αρχές της Ρώμης καθιέρωσαν εισιτήριο 2 ευρώ για την πρόσβαση στην περιοχή γύρω από τη Fontana di Trevi, ενώ στη Βενετία οι ημερήσιοι επισκέπτες πληρώνουν από 5 έως 10 ευρώ για είσοδο στην πόλη, ανάλογα με την κράτηση.

Αντίστοιχα, στη Βρετανία και το Νότινγκ Χιλ, κάτοικοι και τοπικές αρχές βάφουν τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα σπίτια τους μαύρα για να αποθαρρύνουν τον μαζικό τουρισμό. Στην Ισπανία, οι αντιδράσεις είναι ακόμη πιο έντονες, με κατοίκους να ρίχνουν νερό σε τουρίστες, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχή αύξηση του αριθμού τους.