Το Alcacer do Sal στη Νότια Πορτογαλία είναι βυθισμένο κάτω από το νερό. Οι κάτοικοι σε απόγνωση προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Λεονάρντο» που άφησε πίσω της έναν νεκρό.

Οι εικόνες από ψηλά μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρη η πόλη είναι κάτω από το νερό.

Ισπανία

Η καταιγίδα «Λεονάρντο» άφησε καταστροφή περνώντας και από την νότια Ισπανία.

Οι κάτοικοι του χωριού Γκραζαλέμα στην Ανδαλουσία εγκαταλείπουν τα σπίτια τους όπως όπως. Τα νερά ανεβαίνουν επικίνδυνα από τους υπερχειλισμένους ποταμούς, ενώ οι Aρχές λένε πως και ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι άμεσος.

Σωστικά συνεργεία βοηθούν με βάρκες όσους έχουν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ ψάχνουν ακόμα τη νεαρή κοπέλα που παρασύρθηκε από χείμαρρο όταν προσπάθησε να σώσει το σκυλάκι της.

Γερμανία

Η Γερμανία είναι στο έλεος του χιονιά. Στο κέντρο του Βερολίνου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Στο αεροδρόμιο της πόλης επικρατεί χάος καθώς πολλές πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί. Ένας άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παγωμένη λίμνη Χάλενζε στο Βερολίνο.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, ο πρωτοφανής χιονιάς που σαρώνει τη δυτική και βόρεια χώρα έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 42 νεκρούς.

Ορισμένες περιοχές κατέγραψαν πάνω από 183 εκατοστά χιονιού μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ το συνολικό ύψος του χιονιού άγγιξε ακόμα και 6 μέτρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα ψύχους το Σαββατοκύριακο, ακόμα και στο κέντρο του Τόκιο.