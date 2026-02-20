Στο τέλος μιας κατάβασης 380 σκαλοπατιών, οι τοίχοι γύρω είναι γκρίζοι και ακανόνιστοι. Μοιάζουν με πέτρα, όμως έχουν γεύση αλμυρή. Οι επισκέπτες το γνωρίζουν αυτό γιατί ενθαρρύνονται να τους γλείψουν.

Νοτιοανατολικά της Κρακοβίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Πολωνίας, απλώνεται ο υπόγειος κόσμος του ορυχείου αλατιού Wieliczka — ένα μοναδικό μνημείο που συνδυάζει καθεδρικό ναό, βιομηχανικό μνημείο και θεματικό πάρκο.

Κάθε μέρα, έως και 9.000 επισκέπτες κατεβαίνουν στο ορυχείο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1978. Η παραγωγή αλατιού σταμάτησε το 1996, όμως μετά από 700 χρόνια λειτουργίας και περισσότερα από 240 χιλιόμετρα στοών, το ορυχείο συνεχίζει να ζει ως τουριστικός προορισμός.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι μεταλλωρύχοι δημιούργησαν εννέα επίπεδα στοών και θαλάμων που φτάνουν σε βάθος έως 330 μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Σήμερα, μόλις το 2% αυτής της υπόγειας πόλης είναι προσβάσιμο στο κοινό — και μόνο αυτό αρκεί για να εντυπωσιάσει.

Η εμπειρία του επισκέπτη

Με τη συνοδεία ξεναγών, οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν τη «διαδρομή των τουριστών» μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων ή τη «διαδρομή των μεταλλωρύχων». Στην τελευταία, διάρκειας τριών ωρών, οι συμμετέχοντες εξοπλίζονται με κράνος, φακό και απορροφητή μονοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Η ξενάγηση ξεκινά με την κάθοδο των 380 σκαλοπατιών – ή εναλλακτικά με ανελκυστήρα. Οι δαιδαλώδεις διάδρομοι οδηγούν σε θαλάμους λαξευμένους στο αλάτι με το χέρι, όπου σήμερα φιλοξενούνται αγάλματα, ανάγλυφα και πολυέλαιοι που αφηγούνται την ιστορία του ορυχείου.

Οι τοίχοι δεν είναι λευκοί, εξηγεί η ξεναγός Πατρίτσια Αντόνιακ, επειδή το χλωριούχο νάτριο δεν είναι καθαρό. «Όχι εκεί», προειδοποιεί γελώντας, «πολλοί έχουν γλείψει αυτό το σημείο».

«Το 90 έως 95% του πετρώματος είναι αλάτι, ενώ οι προσμίξεις του δίνουν το γκρίζο χρώμα», λέει. Παρά το χρώμα, το αλάτι είναι βρώσιμο και χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τη συντήρηση τροφίμων χωρίς καθαρισμό.

Από τα βάθη της γεωλογίας στην ανθρώπινη ιστορία

Το ορυκτό αλάτι, γνωστό ως αλίτης, σχηματίζεται όταν αρχαίες υδάτινες μάζες εξατμίζονται. Το κοίτασμα της Wieliczka είναι σχετικά «νέο» – περίπου 13,5 εκατομμυρίων ετών. Οι τεκτονικές κινήσεις των Καρπαθίων το έφεραν πιο κοντά στην επιφάνεια, διευκολύνοντας την εξόρυξη.

Η εκμετάλλευση ξεκίνησε τον 13ο αιώνα, αν και το αλάτι αποτελούσε πολύτιμο αγαθό ήδη από την προϊστορία. Τον 14ο αιώνα, ο βασιλιάς Καζίμιρ Γ΄ αναγνώρισε τη στρατηγική του αξία και έκανε το ορυχείο βασιλική περιουσία. Τα έσοδα από την εξόρυξη αντιστοιχούσαν έως και στο ένα τρίτο των εσόδων του θησαυροφυλακίου του βασιλείου.

Η ζωή των εργατών ήταν δύσκολη αλλά όχι τόσο επικίνδυνη όσο σε άλλα ορυχεία. «Δεν ήταν κακή δουλειά, γιατί είχε καλό αέρα, μαλακό βράχο και σύντομη εργάσιμη ημέρα», αναφέρει η Αντόνιακ. Ωστόσο, οι εργασίες διαρκούσαν δεκαετίες, ενώ οι λεγόμενοι «μετανοούντες» έπρεπε να καίνε το μεθάνιο για να αποτρέψουν εκρήξεις.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ορυχείο μετατράπηκε από τους ναζί σε υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων αεροσκαφών, όπου εργάζονταν καταναγκαστικά κρατούμενοι. Η παραγωγή σταμάτησε σύντομα, καθώς η υγρασία και το αλάτι δεν ευνοούσαν τη μεταλλουργία.

Από ορυχείο σε τουριστικό θαύμα

Η τουριστική αξιοποίηση της Wieliczka ξεκίνησε ήδη από τον 18ο αιώνα. Οι επισκέπτες απολάμβαναν πυροτεχνήματα σε υπόγειους θαλάμους και βόλτες με βάρκες σε λίμνες άλμης. Μεταξύ των πρώτων επισκεπτών φέρεται να ήταν ο αστρονόμος Νικόλαος Κοπέρνικος το 1493.

Το εντυπωσιακότερο σημείο θεωρείται το παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα — μια υπόγεια εκκλησία σκαλισμένη εξ ολοκλήρου στο αλάτι και αφιερωμένη στην πολιούχο των μεταλλωρύχων. Οι τοιχογραφίες, το ιερό και οι πολυέλαιοι από κρυστάλλους αλατιού δημιουργούν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.

Σήμερα, το ορυχείο λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων, με δύο αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για δεξιώσεις και συνέδρια. Μία από αυτές, ύψους σχεδόν 40 μέτρων, έχει φιλοξενήσει ακόμη και άλμα bungee και δεμένο αερόστατο.

Η θεραπευτική δύναμη του αλατιού

Στο βάθος των 135 μέτρων λειτουργεί και ένα υπόγειο σπα, αφιερωμένο σε θεραπείες αναπνευστικού. «Ο αέρας εδώ είναι καθαρός, χωρίς σκόνη και γύρη. Είναι ιδανικός για όσους έχουν αλλεργίες», εξηγεί η Αντόνιακ. Οι αντισηπτικές ιδιότητες του αλατιού περιορίζουν τα βακτήρια και απορροφούν την υγρασία.

Αν και η εξόρυξη έχει σταματήσει, εκατοντάδες μεταλλωρύχοι εξακολουθούν να εργάζονται για τη συντήρηση του χώρου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το νερό, που μπορεί να διαβρώσει τους τοίχους. «Πολλοί εργάτες συλλέγουν και αντλούν το νερό στην επιφάνεια για να διατηρείται ασφαλές το ορυχείο», σημειώνει.

Σήμερα, περισσότεροι από 380 μεταλλωρύχοι προστατεύουν αυτό το υπόγειο βασίλειο από το πέρασμα του χρόνου — ένα βασίλειο σκαλισμένο στο αλάτι που εξακολουθεί να συναρπάζει τον κόσμο.