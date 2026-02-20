Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής σχετικά με το πρόσφατο ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο προπονητής Μάριος Ηλιόπουλος επιβλήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από οποιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ: “Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)“.