Με αφορμή την πρώτη επέτειο του Viber Dating, της ενσωματωμένης εμπειρίας online γνωριμιών της, η Rakuten Viber δημοσιεύει σήμερα την πρώτη έκθεση “Το σύγχρονο dating σήμερα”. Η νέα έκθεση εξερευνά πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες στο Viber Dating, ενώνοντας τα σημεία από το πρώτο «γεια» έως το «μαζί» των σχέσεων με διάρκεια. Παρέχει σημεία αναφοράς, πρακτικές συμβουλές και προβλέψεις για το μέλλον, ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση του συνεχώς εξελισσόμενου τοπίου των σύγχρονων γνωριμιών.

H έκθεση προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και τα αποτελέσματά της βασίζονται σε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρηστών και σε εθελοντική συμμετοχή σε εσωτερικές έρευνες χρηστών του Viber Dating, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του 2025 στη Σερβία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ελλάδα, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις τάσεις και τις συμβουλές δημιουργίας προφίλ είναι ιστορικές συσχετίσεις και δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα ζευγαριών ή επιτυχία στις γνωριμίες.

Βασικά ευρήματα και θεματικές της έκθεσης “Το σύγχρονο dating σήμερα” περιλαμβάνουν:

Η δύναμη της αυθεντικότητας: Οι χρήστες που δημιουργούν προφίλ που αναδεικνύουν την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και την πραγματική εικόνα του εαυτού τους ξεχωρίζουν σταθερά περισσότερο.

Όταν ο αντίχειρας σταματά να κινείται: Ενώ η αρχική έλξη είναι σημαντική, η ουσιαστική επικοινωνία και οι κοινές αξίες είναι καθοριστικές για βαθύτερες συνδέσεις.

Ποικιλία συνδέσεων: Παρουσιάζοντας ιστορίες από διαφορετικές περιοχές, η έκθεση αναδεικνύει την καθολική ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση και τον τρόπο με τον οποίο το Viber Dating τη διευκολύνει για ένα ευρύ κοινό.

Πρακτικές συμβουλές: Η έκθεση προσφέρει χρήσιμες οδηγίες, όπως το να είστε ειλικρινείς για τις προθέσεις σας, να δίνετε προτεραιότητα στις αυθεντικές συνδέσεις αντί για ατελείωτο swiping, να αφιερώνετε χρόνο πριν από μια δια ζώσης συνάντηση και να αξιοποιείτε τη δύναμη ενός απλού, ειλικρινούς μηνύματος.

Και για όσους ψάχνουν αποκλειστικές πληροφορίες για τη χώρα μας: πολλοί Έλληνες που βγαίνουν ραντεβού βρίσκονται σε μια μεταβατική, συναρπαστική φάση της ζωής τους, καθώςναι μεν αναζητούν έναν σύντροφο αλλά ταυτόχρονα έχουν και την πρόθεση να αποκτήσουν και έναν τετράποδο φίλο για να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Το Viber Dating λανσαρίστηκε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2025 μέσα στην εφαρμογή Viber και αποτελεί έναν χώρο για τη δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων με πραγματικούς ανθρώπους. Από την κυκλοφορία του, το Viber Dating εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στοιχείο της αποστολής της Rakuten Viber ως super app: να προσφέρει στους χρήστες πολύτιμες εμπειρίες σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

«Είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικό να βλέπουμε ότι από τη στιγμή που λανσάραμε το Viber Dating, οι χρήστες μας έχουν αγκαλιάσει την αυθεντικότητα, από τη δημιουργία προσωπικών προφίλ έως τη συμμετοχή σε συζητήσεις, οδηγώντας τελικά σε αληθινές ιστορίες αγάπης ή ακόμη και σε αρραβώνες», δηλώνει ο Nadav Melnick, Chief Product Officer της Rakuten Viber. «Η έκθεση αυτή προσφέρει πλέον πληροφορίες σε όλους όσοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με πρόθεση και όχι τυχαία. Οι γνωριμίες δεν αφορούν μόνο τα επιτυχημένα ζευγάρια που δημιουργούνται, αφορούν τον εορτασμό της πραγματικής ανθρώπινης σύνδεσης, με βάση τα δεδομένα.»

Η έκθεση “Το σύγχρονο dating σήμερα” είναι διαθέσιμη εδώ