Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ρωμαϊκό παπούτσι μήκους πάνω από 30 εκατοστά (νούμερο 47-48), που φαίνεται να ανήκε σε άτομο υψηλότερου αναστήματος, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή.

Η επικεφαλής αρχαιολόγος, Ρέιτσελ Φρέιμ, εξήγησε την κατασκευή του παπουτσιού, που ήταν φτιαγμένο από στρώματα δέρματος και ενισχυμένο με καρφιά για μεγαλύτερη αντοχή.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα για τα υποδήματα των Ρωμαίων, καθώς μόνο λίγα από τα παπούτσια που έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές, όπως η Vindolanda, είχαν τόσο μεγάλο μέγεθος.

Οι ερευνητές διερευνούν το ενδεχόμενο οι Ρωμαίοι που κατοικούσαν στη Magna να είχαν μεγαλύτερο ύψος και πιο μεγάλα πέλματα σε σύγκριση με πληθυσμούς άλλων περιοχών. Παρότι τα αίτια δεν είναι ακόμη γνωστά, το εύρημα αυτό προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τα σωματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.