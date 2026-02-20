Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες που έχουν απαθανατίσει την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών από τους ναζί την Πρωτομαγιά του ’44 στην Καισαριανή. Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον Βέλγο συλλέκτη στη Γάνδη και πιστοποίησαν το γνήσιο των σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Στο δημαρχείο του Έβεργκεμ, μια μικρή πόλη κοντά στη Γάνδη, γράφτηκε ιστορία. Οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, συμφώνησαν με τον Βέλγο συλλέκτη και τα μοναδικής αξίας φωτογραφικά ντοκουμέντα από την ημέρα της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών πατριωτών, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, θα περάσουν στα χέρια του ελληνικού κράτους.

Η παρέμβαση του Υπουργείου σταμάτησε τη δημοπράτηση του υλικού, το οποίο πλέον περνά στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Εριχναν τα πτώματα σαν τσουβάλια

Μαζικοί φορείς, συνδικάτα, δήμοι, πανεπιστημιακοί και κυρίως οι συγγενείς των εκτελεσθέντων είχαν ζητήσει από το ελληνικό κράτος να αποκτήσει άμεσα τα ιστορικά τεκμήρια. «Ο προορισμός τους πρέπει να είναι ένας και μοναδικός. Η απόκτησή τους από τη ελληνική πολιτεία. Πρώτο και καλύτερο το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο οποίο δικαιωματικά ανήκουν οι φωτογραφίες. Το ΕΑΜϊκό μουσείο Αντίστασης, στην Καισαριανή», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κυριακούδης, συγγενής εκτελεσμένου.

Στην εκπομπή του Mega «Live News», συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες είχαν μιλήσει για εκείνη τη μέρα, μεταφέροντας εικόνες και συναισθήματα. Οι αφηγήσεις τους αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας. Η Θεοδώρα Δολιανίτου, αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων, περιγράφει: «Παίζαμε σαν παιδιά εκεί, ξαφνικά είδαμε κόσμο να μαζεύεται στο άλσος, γιατί είχαν μάθει ότι γίνεται η εκτέλεση… Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σας λέω σαν τσουβάλια».

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη, ενός ναζιστικού εγκλήματος για το οποίο κανείς δεν λογοδότησε ποτέ.

«Δεν φοβόταν»

«Ήταν πάππους μου από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν τον γνώρισε, τον είδε μία φορά στη ζωή της, διότι έλειπε στο βουνό μόνιμα στο αντάρτικο. Μετά το αντάρτικο, τον πιάσανε», αναφέρει ο Θρασύβουλος Μαράκης, εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Ήταν άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ πίσω και πήγαινε πάντα μπροστά. Δεν φοβόταν. Θέλω και φωτογραφίες και αρχείο, ό,τι μπορέσουν να μαζέψουν», προσθέτει, ζητώντας να σωθεί κάθε ίχνος μνήμης από εκείνη την ημέρα.

Οι μαρτυρίες των συγγενών δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των μελλοθάνατων, που βάδιζαν προς τον θάνατο αλύγιστοι. Μέσα στα καμιόνια που τους μετέφεραν από το Χαϊδάρι προς την Καισαριανή, πετούσαν κομμάτια από υφάσματα με τα τελευταία τους λόγια.

Το μαντήλι

«Μπόρεσε και πέταξε ένα μαντίλι, που είχε πάνω του, κόκκινο, με μολύβι σημειωμένα κάποια πράγματα. Έτσι πεθαίνουν οι ελεύθεροι άνθρωποι, ζήτω ελληνικός λαός», είπε ο Βασίλης Αμπελογιάννης, συγγενής εκτελεσμένου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια ταυτοποίησης όσων εμφανίζονται στις εικόνες, κυρίως μέσω φωτογραφιών του Αρχείου του ΚΚΕ, καθώς η πλειονότητα των εκτελεσθέντων ήταν μέλη του. Σύμφωνα με την έρευνα, σε μία από τις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζεται ο Χανιώτης Θρασύβουλος Καλαφατάκης, που εκτελέστηκε στα 30 του χρόνια, καθώς και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

Σημαντική συμβολή της εφημερίδας «Τα Νέα»

Καθοριστική ήταν η συμβολή της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, η οποία στο φύλλο της Τρίτης (17/02) ταυτοποίησε την ηγετική μορφή του ΚΚΕ και του αγροτικού κινήματος, Χρήστο Κουβελιώτη. «Σαν χώρος, είναι η Καισαριανή. Δεν το διαπραγματεύομαι. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στον χώρο», δήλωσε ο Κώστας Γαβριλάκης, υπεύθυνος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού ετοιμάζονται να μεταβούν στη Γάνδη για να εξετάσουν τη γνησιότητα των φωτογραφιών. «Συγκινητικές φωτογραφίες, γιατί πιστοποιούν ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν με το κεφάλι ψηλά, τραγουδώντας. Αυτό το απίστευτο θάρρος που είχανε. Πραγματικά, σε κάνει να χάσεις τα λόγια σου», είπε ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης.

«Είμαι ανακουφισμένος»: Τι δήλωσε ο Βέλγος συλλέκτης μετά τη συμφωνία για τις 262 φωτογραφίες

Την πρώτη του δήλωση για τις 262 φωτογραφίες από την περίοδο 1943 – 1944, στις οποίες περίοπτη θέση καταλαμβάνουν τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή, έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε.

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα».

Σε δηλώσεις που έκανε την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του στο Βέλγιο, ο συλλέκτης των φωτογραφιών που πλέον πιστοποιήθηκαν ως αυθεντικές, δήλωσε πως είναι χαρούμενος που η υπόθεση έκλεισε, μετά τις συνομιλίες που είχε με τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού που τον συνάντησαν, ενώ φάνηκε αγχωμένος με τη διάσταση που έχει λάβει το θέμα και δεν ήθελε να φανεί στην κάμερα.

Η οριστική απόκτηση της συλλογής

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού, προχωρά στην οριστική απόκτηση της ιστορικής συλλογής Χόιερ, διασφαλίζοντας την επιστροφή στην Ελλάδα ενός σπάνιου οπτικού αρχείου από την περίοδο 1943-1944.

Μετά από επιτόπια εξέταση στο Βέλγιο από ειδικούς εμπειρογνώμονες, επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα των 262 φωτογραφιών, οι οποίες αποτυπώνουν στιγμιότυπα από την κατεχόμενη Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμβληματικές και συγκλονιστικές λήψεις από την Καισαριανή. Η παρέμβαση του Υπουργείου σταμάτησε τη δημοπράτηση του υλικού, το οποίο πλέον περνά στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Σε εξέλιξη η προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες

Την ίδια στιγμή, συγγενείς των εκτελεσμένων, «υπακούοντας» στο κάλεσμα των καιρών, παραδίδουν αντικείμενα-κειμήλια των δικών τους ανθρώπων. Η ανιψιά του Ιωάννη Πιτσού, παρέδωσε το εκλογικό βιβλιάριο του θείου της, στον δήμο Καισαριανής, για να πάρει θέση δίπλα στα υπόλοιπα ιστορικά τεκμήρια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια ταυτοποίησης εκείνων που εμφανίζονται στις εικόνες, κυρίως από φωτογραφίες που διαθέτει το Αρχείο του ΚΚΕ – καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσθέντων ήταν μέλη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει, 262 φωτογραφικά ντοκουμέντα από την περίοδο Περίοδος: 1943 – 1944. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε ότι:«Ό,τι τεκμήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόδειξη εγκλημάτων των ναζί, απαγορεύεται να βγαίνει σε δημοπρασία.»

Διαβάστε ακόμα: Καισαριανή: Η φωτογραφία καθενός από τους 200 εκτελεσθέντες κρύβει και μια τραγική ιστορία