Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών γραμμάτων και της παγκόσμιας βυζαντινολογίας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ανεξίτηλο πνευματικό αποτύπωμα.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Νωρίτερα, η σορός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τη θαύμαζαν να της αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό αυτό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν μέσα από πολυάριθμες διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ απέσπασε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.