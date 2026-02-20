Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, συνάντηση αντιπροσωπείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αποτελούμενης από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Καφαντάρη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Αποστολόπουλο και Θεόδωρο Αμπατζόγλου, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, παρουσία της Υπουργού κας Νίκη Κεραμέως και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου.

Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55+, ενός προγράμματος που έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο στήριξης της λειτουργικής επάρκειας των Δήμων αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια σχετικής προαναγγελίας από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κατόπιν αποστολής επίσημης επιστολής προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό, με την οποία τονίστηκε η ανάγκη άμεσης υλοποίησης του προγράμματος για το 2026, με πλήρη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, ώστε να μην υπάρξει καμία νέα οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους.

Η ΚΕΔΕ ανέδειξε με σαφήνεια τα σοβαρά και διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές υπηρεσίες. Οι περιορισμένες προσλήψεις, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες στελέχωσης, οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις προηγούμενων ετών και η κινητικότητα προσωπικού έχουν αποδυναμώσει κρίσιμους τομείς λειτουργίας, δημιουργώντας αντικειμενικές δυσκολίες στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επισημάνθηκε ότι το πρόγραμμα 55+ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και στην κάλυψη σημαντικών αναγκών σε υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, το πράσινο, η πολιτική προστασία και άλλοι βασικοί τομείς της δημοτικής λειτουργίας. Τυχόν διακοπή ή καθυστέρηση στην ανανέωσή του θα δημιουργούσε σοβαρές επιπτώσεις στην παροχή βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΚΕΔΕ επανέλαβε με καθαρό και τεκμηριωμένο τρόπο το πάγιο αίτημά της για:

● συνέχιση του προγράμματος,

● αύξηση των διαθέσιμων θέσεων,

● επιμήκυνση της διάρκειας απασχόλησης,

● πρόβλεψη δημιουργίας νέου προγράμματος διάθεσης τουλάχιστον 10.000 θέσεων αποκλειστικά προς τους Δήμους, ώστε να καλυφθούν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες στελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η ενίσχυση του προγράμματος προϋποθέτει τη διάθεση πρόσθετων πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση των θέσεων εργασίας προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση των Δήμων. Για τον σκοπό αυτό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας φανέρωσε σαφή διάθεση να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των ζητημάτων υποστελέχωσης των Δήμων, αναγνωρίζοντας τον θεσμικό τους ρόλο και τη σημασία της ενίσχυσής τους για την ομαλή λειτουργία του κράτους σε τοπικό επίπεδο.

Η ΚΕΔΕ ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση των Δήμων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί σταθερές λύσεις. Οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους είναι αναγκαίες και διαχρονικά απαιτητές. Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο με την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, διεκδικώντας συγκεκριμένες αποφάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.