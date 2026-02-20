Αγοραπωλησίες ακινήτων, αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές, ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα και μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, φορολογούμενοι με επιστροφές φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI αλλά και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα μπαίνουν φέτος στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Ψηλά στη λίστα των φοροελεγκτών βρίσκονται και 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Για τον έλεγχο των υποθέσεων εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Υποθέσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και τους «ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ».

Υποθέσεις που ελέγχονται

Με νέα απόφασή του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Με βάση τις οδηγίες:

1. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα: