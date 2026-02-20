Οι μεγάλες αμυντικές δυνάμεις της Ευρώπης ετοιμάζονται να ανακοινώσουν σχέδιο επένδυσης στα στρατιωτικά drones για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας απέναντι στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις ανησυχίες για την προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters και με μια πολωνική αμυντική πηγή, οι πέντε δυνάμεις έχουν ως στόχο να συνεργασθούν για την ανάπτυξη αυτόνομων drone.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πώς τα αυτόνομα αναχαιτιστικά drone μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματική εναλλακτική σε κοστοβόρους πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου θέλουν να μάθουν από την εμπειρία της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πέντε Υπουργών Αμυνας, που συνέρχεται στην Κρακοβία της Πολωνίας, φέρνει μαζί τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία.

Συναντώνται την ώρα που οι ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες στην Ευρώπη για την προσήλωση της Ουάσινγκτον στην προστασία της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Στο κείμενο που ήρθε σε γνώση του Reuters, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί, οι υπουργοί «υποστηρίζουν μία πραγματική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και χαιρετίζουν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την παροχή στα κράτη μέλη αυξημένης δημοσιονομικής ευελιξίας για τις αμυντικές δαπάνες και την δημιουργία δανειακών εργαλείων».

Ωστόσο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι η υποστήριξη των αμυντικών ικανοτήτων που παραμένουν σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κείμενο.

Οι πέντε υπουργοί δεσμεύονται επίσης να εργασθούν από κοινού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση των υβριδικών ρωσικών απειλών και για να συνεχισθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία και τις ειρηνευτικές προσπάθειες.