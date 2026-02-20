Το αγωνιστικό ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Οpel Mokka GSE Rally, έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον οδηγών και ομάδων από ολόκληρη την Ευρώπη. To νέο «Grand Sport Electric» αγωνιστικό της Opel κάνει την εμφάνισή του στο πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικό κύπελλο rally. Oι επιδόσεις του εντυπωσιάζουν. Προσφέρει ισχύ 281 ίππους.

Το Mokka GSE Rally προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους οδηγούς. Τις δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού αγωνιστικού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 26 οδηγοί από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Opel Motorsport.