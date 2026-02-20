Λανσάρεται με ηλεκτρική κίνηση 218 ίππους και αυτονομία στα 900 χλμ. και κοστίζει από 29.623 ευρώ. Το νέο κόμπακτ SUV μήκους 4,52 μέτρων, φέρει τεχνολογία Hybrid EV συνδυάζοντας πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης με την πρακτικότητα ενός θερμικού κινητήρα ως γεννήτρια. Κινείται με ηλεκτρικό μοτέρ 218 ίππων. Η μπαταρία 18,8 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 82 χλμ. καλύπτοντας καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Η φιλοσοφία του Range Extender διαφέρει από ένα κλασικό υβριδικό. Εδώ οι τροχοί κινούνται από ηλεκτροκινητήρα, άρα η αίσθηση οδήγησης παραμένει ηλεκτρική. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει και ένας κινητήρας βενζίνης, ο οποίος δεν κινεί το αυτοκίνητο, αλλά δουλεύει αποκλειστικά ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία εν κινήσει όταν χρειαστεί.