Oι δοκιμές των ηλεκτρικών μοντέλων δεν απέχουν από αυτές των μοντέλων με κινητήρες βενζίνης. Το πεδίο είναι γνώριμο: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, που δίνουν πολλά, ωφέλιμα στοιχεία για την αντοχή των μπαταριών και των ηλεκτρικών συστημάτων.

Ετσι, το νέο Kia EV2 πήρε εύσημα στις χειμερινές δοκιμές. Το νέο μοντέλο προσφέρει αυτονομία 420 km και γρήγορη φόρτιση 10-80% σε 36 λεπτά. Ειδικότερα, το νέο ηλεκτρικό, το EV2, κατάφερε να κινηθεί σε θερμοκρασίες έως -21°C, χάνοντας μόλις περίπου 25% της δηλωμένης αυτονομίας WLTP – επίδοση που θεωρείται εξαιρετική.

Το EV2 έχει σχεδιαστεί ως το μικρότερο ηλεκτρικό στη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Kia, που θα είναι κα ιη φθηνότερη επιλογή της. Είναι ένα συμπαγές SUV που προορίζεται για οδήγηση στην πόλη που το θέτει στην καρδιά της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του EV2 είναι αρκετά μικρές, με μήκος μόλις 4060 χιλιοστά . Αυτό είναι μικρότερο από το Volvo EX30 (4233 χιλιοστά) και το VW Golf (4282 χιλιοστά), που σημαίνει ότι το EV2 θα πρέπει να είναι εύκολο στο παρκάρισμα στα αστικά περιβάλλοντα για τα οποία έχει κατασκευαστεί.