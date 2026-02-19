Απίστευτες σκηνές σημειώθηκαν έξω από νοσοκομείο στην Ταϊβάν, όταν συγγενείς ενός υπεραιωνόβιου εκατομμυριούχου άρπαξαν τον 102χρονο μέσα από τα χέρια της γυναίκας που τον φρόντιζε. Όπως καταγγέλλουν, ο ηλικιωμένος είχε παντρευτεί μυστικά τη 68χρονη και της είχε μεταβιβάσει την περιουσία του.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας έξω από νοσοκομείο στην Ταϊπέι, στις 3 Φεβρουαρίου, φαίνεται ο εκατομμυριούχος να βγαίνει σε αναπηρικό καροτσάκι που σπρώχνει η 68χρονη γυναίκα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση εκτροχιάζεται.

Τρεις από τους γιους του, μαζί με τρεις νύφες και τέσσερα εγγόνια, όρμηξαν προς το μέρος τους, πήραν τον υπεραιωνόβιο συγγενή και έσπρωξαν τη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι συγγενείς εξήγησαν ότι ο ηλικιωμένος ήταν πατέρας και πεθερός τους. Οι αρχές τελικά τους επέτρεψαν να τον πάρουν μαζί τους, αφού επιβεβαίωσαν την ταυτότητά τους.

Ο «μυστικός» γάμος και η περιουσία

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την εγγραφή, στις 5 Ιανουαρίου, του γάμου του 102χρονου με τη γυναίκα που τον φρόντιζε. Τα παιδιά του ανακάλυψαν τον γάμο μόνο όταν προσπάθησαν να τον επισκεφθούν στις 8 Ιανουαρίου και τους απαγορεύθηκε η πρόσβαση.

Κατά πληροφορίες, ο εκατομμυριούχος είχε ήδη μεταβιβάσει επτά οικόπεδα και μια ασφάλεια ζωής αξίας 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στη 68χρονη και στα παιδιά της, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την οικογένειά του.

Η 68χρονη, που κατηγορείται ότι αποξένωσε τον ηλικιωμένο από τους συγγενείς του, αρνείται τις κατηγορίες. Έχει καταθέσει μήνυση για εξαναγκασμό και δημόσια προσβολή, ενώ έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας του εκατομμυριούχου.