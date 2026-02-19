Ένας πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας απέφυγε τη θανατική ποινή, αφού κρίθηκε ένοχος για την οργάνωση εξέγερσης κατά τη διάρκεια αποτυχημένης προσπάθειας επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Ο Yoon Suk Yeol καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Πέμπτη, καθώς δικαστήριο της Σεούλ τον έκρινε ένοχο για κινητοποίηση στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων με στόχο την παράνομη κατάληψη της Εθνοσυνέλευσης, τη σύλληψη πολιτικών και την εγκαθίδρυση ανεξέλεγκτης εξουσίας τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει τη θανατική ποινή, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του Yoon απείλησαν τη δημοκρατία της χώρας και άξιζαν τη βαρύτερη δυνατή τιμωρία.

Οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος δεν προκάλεσε θύματα. Ο δικαστής επεσήμανε ότι ο Yoon κρίθηκε επίσης ένοχος για κατάχρηση εξουσίας. Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Η αποτυχημένη επιβολή στρατιωτικού νόμου

Ο Yoon, γνωστός για τις συντηρητικές του θέσεις, υπερασπίστηκε το διάταγμα στρατιωτικού νόμου της 3ης Δεκεμβρίου 2024, χαρακτηρίζοντάς το «αναγκαία πράξη διακυβέρνησης» απέναντι σε φιλελεύθερες δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζαν την ατζέντα του με την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία.

Το διάταγμα διήρκεσε περίπου έξι ώρες, προτού ανακληθεί όταν ομάδα βουλευτών κατόρθωσε να σπάσει τον αποκλεισμό εκατοντάδων ενόπλων στρατιωτών και αστυνομικών και να ψηφίσει ομόφωνα την άρση του μέτρου.

Ο συνήγορος του Yoon χαρακτήρισε την απόφαση «αβάσιμη» και κατηγόρησε τον δικαστή ότι ακολούθησε «προκαθορισμένο σενάριο». Ο Yoon είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων στις 14 Δεκεμβρίου 2024 μετά την παραπομπή του και απομακρύνθηκε οριστικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025.

Καταδίκες συνεργατών και κυβερνητικών αξιωματούχων

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης αρκετούς πρώην στρατιωτικούς και αστυνομικούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στην εφαρμογή του διατάγματος. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Kim Yong Hyun έλαβε ποινή 30 ετών για τον κεντρικό του ρόλο στον σχεδιασμό και την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ίδιος κρατείται από τον Ιούλιο, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές δίκες, με την κατηγορία της ανταρσίας να επισύρει τη βαρύτερη ποινή. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα έφεσης εντός μίας εβδομάδας.

Αντίθετα, οι πρώην αξιωματούχοι Kim Yong-gun και Yoon Seung-yeong απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες. Τον προηγούμενο μήνα, ο Yoon είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για αντίσταση κατά της σύλληψης και για παραποίηση του διατάγματος στρατιωτικού νόμου χωρίς την απαιτούμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ποινές σε μέλη της κυβέρνησης

Το Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ καταδίκασε ακόμη δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Yoon σε ξεχωριστές υποθέσεις. Ανάμεσά τους, ο πρωθυπουργός Han Duck-soo, ο οποίος έλαβε ποινή 23 ετών για προσπάθεια νομιμοποίησης του διατάγματος μέσω πλαστογραφίας πρακτικών και ψευδορκίας. Ο Han έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Αντιδράσεις και σκηνές έξω από το δικαστήριο

Κατά την άφιξη του Yoon στο δικαστήριο, εκατοντάδες αστυνομικοί παρακολουθούσαν στενά, ενώ υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό συγκρότημα φωνάζοντας συνθήματα καθώς περνούσε το λεωφορείο της φυλακής.

Ο πρώην πρόεδρος παρέμεινε ανέκφραστος κατά την ανακοίνωση της ποινής του. Ο δικαστής τόνισε ότι ο Yoon είχε πλήξει σοβαρά τη δημοκρατία της Νότιας Κορέας και άξιζε αυστηρή τιμωρία. Κριτικοί του συγκεντρώθηκαν κοντά στο δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή θανατικής ποινής.