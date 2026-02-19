Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έδωσε ελπίδα στον ΠΑΟΚ με το γκολ του απέναντι στην Θέλτα και μετά το παιχνίδι μίλησε τόσο για το ματς της Τούμπας, όσο και για τη ρεβάνς στην Ισπανία.

Ο Σουηδός φορ εξέφρασε την ελπίδα του αυτό το γκολ να συνδυαστεί με πρόκριση μέσα στην Γαλικία στο παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (26/2).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γερεμέγεφ:

«Δεν πήγαμε όπως έπρεπε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο βγάλαμε αντίδραση, ήμασταν καλύτεροι και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση για την ρεβάνς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Φυσικά είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Έκαναν δύο φάσεις πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο μέρος, πολλές φορές για μια καλή ομάδα αυτό είναι αρκετό.