Αινιγματικός Γιάννης για την εμπλοκή του στον Άρη: «Δεν ξέρω…»
Ο σούπερ σταρ των Μπακς ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Ρίτσαρντ Σιάο και... άφησε πολλά ανοικτά
Ο Γιάννης ψηφίζει Ολυμπιακό: «Ήρθε η ώρα να κατακτήσει την EuroLeague»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το ποια ελληνική ομάδα έχει προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και εξέφρασε ξεκάθαρα την άποψή του. Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είπε: «Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, αλλά έχει και τον Αταμάν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Το ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μπαίνοντας στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου του ματς με τον ΠΑΟΚ.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης «σκανάρει» τον Χρήστο Τζόλη ενόψει των playoffs του Champions League
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσουν για την Ατλέτικο Μαδρίτης οι αναμετρήσεις με την Κλαμπ Μπριζ στα playoffs του UEFA Champions League, όχι μόνο για την πρόκριση αλλά και για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Τζόλη. Οι «ροχιμπλάνκος» παρακολουθούν εδώ και καιρό την πορεία του Έλληνα εξτρέμ και τα δύο παιχνίδια […]